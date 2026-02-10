En yalnız meslekler açıklandı: 15 saat tek başınalar!

Araştırmaya göre, bu gruptaki çalışanlar haftada ortalama 15 saate kadar yalnız kalıyor. Çiftçiler ile panelvan ve teslimat sürücüleri de benzer şekilde haftada yaklaşık 13,7 saatini tek başına geçiriyor. Bu çalışanların dörtte biri ise işte kendini yalnız hissettiğini belirtti.

'EVE TELEFON AÇMA' ALIŞKANLIĞI NEREDEYSE BİTTİ

Çalışma hayatındaki yoğunluk ve değişen iletişim alışkanlıkları, iş sırasında yakınlarla kurulan bağı da zayıflatmış durumda. Araştırma, geçmişte yaygın olan 'eve telefon açma' geleneğinin büyük ölçüde ortadan kalktığını gösterdi.

Verilere göre İngiltere’de çalışanların yalnızca yüzde 12’si işteyken partnerini günde bir kez arıyor. Ortalama bir çalışanın partneriyle en son 13 gün önce telefonla konuştuğu belirtilirken, her beş kişiden biri ise eve ayda bir ya da daha seyrek telefon ediyor.

EN ÇOK ETKİLENENLER YOLDA ÇALIŞANLAR

Araştırma, yalnızlığın hem evden çalışanları hem de ofiste çalışanları benzer düzeyde etkilediğini ortaya koydu. Ancak sürekli hareket halinde olan çalışanların bu durumdan daha fazla etkilendiği görüldü.

Özellikle panelvan ve dağıtım sürücüleri, uzun saatler boyunca direksiyon başında kaldıkları için gün içinde çok az sosyal temas kurabiliyor.

Panelvan sürücülerinin neredeyse yarısı günde beşten az kişiyle sohbet ettiğini belirtirken, katılımcıların yüzde 46’sı gün içinde başka biriyle beş dakikadan fazla vakit geçirmediğini ifade ediyor.

YALNIZLIK KAYGIYI ARTIRIYOR

Sosyal etkileşimin azalmasının psikolojik etkileri de dikkat çekici boyutlara ulaşmış durumda. Araştırmaya katılan çalışanların dörtte birinden fazlası, bir yıl öncesine kıyasla işte başkalarıyla konuşma konusunda daha fazla kaygı yaşadığını söylüyor.

Araştırmayı yaptıran Mercedes-Benz Vans İngiltere Genel Müdürü Iain Forsyth, konuya ilişkin yaptığı açıklamada kısa ama anlamlı bir sohbetin bile büyük fark yaratabileceğini vurguladı: "İşini uzun saatler boyunca tek başına yapan biri için, tek bir anlamlı konuşma bile ruhsal iyilik hali üzerinde çok büyük bir etki yaratabilir."