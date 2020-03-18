SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Süper Lig'de 27.haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 27.haftanın hakemleri açıklandı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 18.03.2020 12:38 | Son Güncelleme

Süper Lig’in 27. haftasında görev alacak hakemler, Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı.

Süper Lig'de 27.haftanın hakemleri açıklandı

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 27. haftasında; 20, 21 ve 22 Mart'ta oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemleri belirledi. Haftanın açılış maçı olan Fenerbahçe - Kayserispor mücadelesinde Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

İŞTE 27 HAFTANIN HAKEMLERİ:

20 MART CUMA

20.00 Fenerbahçe - Kayserispor: Atilla Karaoğlan

21 MART CUMARTESİ

14.00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü: Cüneyt Çakır
17.00 Yeni Malatyaspor - Denizlispor: Abdulkadir Bitigen
20.00 Beşiktaş - Antalyaspor: Ümit Öztürk

22 MART PAZAR

13.30 Gençlerbirliği - Konyaspor: Alper Ulusoy
16.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 M. Başakşehir - A. Alanyaspor: Ali Şanslan
19.00 Göztepe - Trabzonspor: Zorbay Küçük

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
merkez hakem kurulu Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor Beşiktaş

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da kritik koronavirüs toplantısı!

Ankara'da kritik koronavirüs toplantısı!

Vuhan'da iki gün üst üste yalnızca birer vaka!

Vuhan'da iki gün üst üste yalnızca birer vaka!

Galatasaray'da ayrılık! Eski takımına gidiyor

Galatasaray'da ayrılık! Eski takımına gidiyor

O teknik adam F.Bahçe için izin istedi

O teknik adam F.Bahçe için izin istedi

Spor camiasında koronavirüse yakalanan isimler

Spor camiasında koronavirüse yakalanan isimler

Trezeguet, Süper Lig devine geliyor

Trezeguet, Süper Lig devine geliyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Beşiktaş'ın konuğu Ankaragücü

Beşiktaş'ın konuğu Ankaragücü

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Fenerbahçe'nin konuğu Galatasaray!

Fenerbahçe'nin konuğu Galatasaray!

Beşiktaş'ın konuğu Trabzonspor!

Beşiktaş'ın konuğu Trabzonspor!

Okuyucu Yorumları 8 yorum
neden hep Galatasaray pazar günü oynuyor TFF sebep ne
Yav erteleyin arkadaş şu maçları insan sağlığı bu kadarmı ucuz maçınız batsın
ya oynanmasin yaa oynanmasın yazık günah degilmi yaaa..federasyon yetkilileride çocuklarını falan alıp gitsinler ozaman maçlara tüm futbolcularla sarılıp tokalassinlar..yaa kulüpler birliği karar alsın çıkmasın kimse maça..
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süper Lig'de 27.haftanın hakemleri açıklandı

İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri

TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı'dan Fatih Terim'e cevap!

TFF Vekili Yardımcı'dan Fatih Terim'e cevap!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir açıkladı! Ligler ertelenecek mi?

TFF Başkanı Nihat Özdemir Açıkladı! Türkiye Ligi erteleniyor mu?

TFF'den maçların seyircisiz oynanma kararı ile ilgili açıklama

TFF'den flaş seyircisiz oynama açıklaması

Süper Lig ertelenecek mi? Gözler TFF ve UEFA'da

Süper Lig ertelenecek mi?

Ahmet Çakar'dan Fatih Terim'e: O zaman deseydin elini öperdim

Çakar'dan Terim'e: Elini öperdim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.