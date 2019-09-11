Süper Lig’de 4. hafta hakemleri açıklandı

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig’in 4. haftasında 13, 14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı. Süper Lig’in 4. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şu şekilde:
13 EYLÜL CUMA
21.20.30 Galatasaray - Kasımpaşa: Ali Palabıyık
14 EYLÜL CUMARTESİ
17.00 Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler
20.00 Antalyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Fırat Aydınus
20.00 Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü - Beşiktaş: Halil Umut Meler
15 EYLÜL PAZAR
17.00 Çaykur Rizespor - Göztepe: Abdulkadir Bitigen
17.00 MKE Ankaragücü - BTC TURK Yeni Malatyaspor: Volkan Bayarslan
20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği: Mete Kalkavan
20.00 Yukatel Denizlispor - Konyaspor: Ali Şansalan
16 EYLÜL PAZARTESİ
20.00 Alanyaspor - Fenerbahçe: Halis Özkahya
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