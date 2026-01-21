Süper Lig'de favori ilk kez değişti! Dünyaca ünlü tahmin sitesi açıkladı: İşte Süper Lig'in şampiyonu

Süper Lig’de 18. hafta karşılaşmalarıyla birlikte zirve yarışı iyice kızıştı. Haftaya 3 puan avantajla lider giren Galatasaray, RAMS Park’ta Gaziantep FK karşısında beklenmedik bir puan kaybı yaşayarak sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuç, sarı-kırmızılı taraftarlarda hayal kırıklığı yarattı.

FARK 1'E İNDİ

Fenerbahçe ise Alanyaspor deplasmanında geriye düşmesine rağmen güçlü bir geri dönüşe imza attı. Sarı-lacivertliler mücadeleyi 3-2 kazanarak liderle arasındaki puan farkını 1’e indirdi ve şampiyonluk yarışında iddiasını net biçimde ortaya koydu.

TRABZONSPOR'DAN YAKIN TAKİP

Zirve takibini sürdüren Trabzonspor da Kocaelispor deplasmanında son dakikalarda bulduğu golle üç puanı hanesine yazdırdı. Bordo-mavililer bu galibiyetle liderle puan farkını 5’e, ikinci sıradaki takımla ise 4’e kadar düşürdü.

FAVORİ İLK KEZ DEĞİŞTİ

Öte yandan yapay zeka destekli analizleriyle bilinen Euro Club Index, Süper Lig sezonunun nasıl tamamlanacağına dair yeni bir tahmin yayınladı. Puan farkının 1’e inmesiyle birlikte bu sezon bir ilk yaşandı ve ligde şampiyonluk favori ilk kez değişti. Küme düşme hattında ise Fatih Karagümrük’ün son sıradaki yeri dikkat çekti. Süper Lig’de hem zirve hem de alt sıralar için nefes kesen bir sürecin başladığı görülüyor.

İŞTE PUAN DURUMU

18) Fatih Karagümrük - 21 PUAN

17) Eyüpspor - 27 PUAN

16) Antalyaspor - 32 PUAN

15) Kayserispor - 33 PUAN

14) Kasımpaşa - 34 PUAN

13) Konyaspor - 37 PUAN

12) Gençlerbirliği - 37 PUAN

11) Ç. Rizespor - 39 PUAN

10) Kocaelispor - 42 PUAN

9) Alanyaspor - 43 PUAN

8) Gaziantep FK - 45 PUAN

7) Samsunspor - 50 PUAN

6) Başakşehir - 50 PUAN

5) Göztepe - 56 PUAN

4) Beşiktaş - 60 PUAN

3) Trabzonspor - 65 PUAN

2) Galatasaray - 82 PUAN

1) Fenerbahçe - 82 PUAN