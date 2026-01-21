SPOR

Süper Lig'de favori ilk kez değişti! Dünyaca ünlü tahmin sitesi açıkladı: İşte Süper Lig'in şampiyonu

Süper Lig’de 18. haftanın tamamlanmasıyla zirve yarışı yeniden şekillendi. Galatasaray’ın puan kaybı, Fenerbahçe’nin geri dönüş galibiyeti ve Trabzonspor’un son dakikada aldığı üç puan farkları eritti. Yapay zekâ tahminleri ise haftalar sonra şampiyonluk favorisinin değiştiğini gösterdi.

Süper Lig'de favori ilk kez değişti! Dünyaca ünlü tahmin sitesi açıkladı: İşte Süper Lig'in şampiyonu
Berker İşleyen

Süper Lig’de 18. hafta karşılaşmalarıyla birlikte zirve yarışı iyice kızıştı. Haftaya 3 puan avantajla lider giren Galatasaray, RAMS Park’ta Gaziantep FK karşısında beklenmedik bir puan kaybı yaşayarak sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuç, sarı-kırmızılı taraftarlarda hayal kırıklığı yarattı.

FARK 1'E İNDİ

Süper Lig de favori ilk kez değişti! Dünyaca ünlü tahmin sitesi açıkladı: İşte Süper Lig in şampiyonu 1

Fenerbahçe ise Alanyaspor deplasmanında geriye düşmesine rağmen güçlü bir geri dönüşe imza attı. Sarı-lacivertliler mücadeleyi 3-2 kazanarak liderle arasındaki puan farkını 1’e indirdi ve şampiyonluk yarışında iddiasını net biçimde ortaya koydu.

TRABZONSPOR'DAN YAKIN TAKİP

Süper Lig de favori ilk kez değişti! Dünyaca ünlü tahmin sitesi açıkladı: İşte Süper Lig in şampiyonu 2

Zirve takibini sürdüren Trabzonspor da Kocaelispor deplasmanında son dakikalarda bulduğu golle üç puanı hanesine yazdırdı. Bordo-mavililer bu galibiyetle liderle puan farkını 5’e, ikinci sıradaki takımla ise 4’e kadar düşürdü.

FAVORİ İLK KEZ DEĞİŞTİ

Süper Lig de favori ilk kez değişti! Dünyaca ünlü tahmin sitesi açıkladı: İşte Süper Lig in şampiyonu 3

Öte yandan yapay zeka destekli analizleriyle bilinen Euro Club Index, Süper Lig sezonunun nasıl tamamlanacağına dair yeni bir tahmin yayınladı. Puan farkının 1’e inmesiyle birlikte bu sezon bir ilk yaşandı ve ligde şampiyonluk favori ilk kez değişti. Küme düşme hattında ise Fatih Karagümrük’ün son sıradaki yeri dikkat çekti. Süper Lig’de hem zirve hem de alt sıralar için nefes kesen bir sürecin başladığı görülüyor.

İŞTE PUAN DURUMU

Süper Lig de favori ilk kez değişti! Dünyaca ünlü tahmin sitesi açıkladı: İşte Süper Lig in şampiyonu 4

18) Fatih Karagümrük - 21 PUAN
17) Eyüpspor - 27 PUAN
16) Antalyaspor - 32 PUAN
15) Kayserispor - 33 PUAN
14) Kasımpaşa - 34 PUAN
13) Konyaspor - 37 PUAN
12) Gençlerbirliği - 37 PUAN
11) Ç. Rizespor - 39 PUAN
10) Kocaelispor - 42 PUAN
9) Alanyaspor - 43 PUAN
8) Gaziantep FK - 45 PUAN
7) Samsunspor - 50 PUAN
6) Başakşehir - 50 PUAN
5) Göztepe - 56 PUAN
4) Beşiktaş - 60 PUAN
3) Trabzonspor - 65 PUAN
2) Galatasaray - 82 PUAN
1) Fenerbahçe - 82 PUAN

Süper Lig Trabzonspor yapay zeka Şampiyonluk fenerbahçe galatasaray
