Süper Lig'de fikstür açıklandı! Galatasaray-Beşiktaş ve Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin tarihleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 27, 28, 29 ve 30. hafta müsabakaları programı açıklandı. 6 Mart günü Fenerbahçe-Trabzonspor ağırlayacak.14 Mart'ta ise Galatasaray-Beşiktaş'ı konuk edecek. İşte detaylar...
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