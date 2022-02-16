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Süper Lig'de fikstür açıklandı! Galatasaray-Beşiktaş ve Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin tarihleri belli oldu

16.02.2022 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 27, 28, 29 ve 30. hafta müsabakaları programı açıklandı. 6 Mart günü Fenerbahçe-Trabzonspor ağırlayacak.14 Mart'ta ise Galatasaray-Beşiktaş'ı konuk edecek. İşte detaylar...

Süper Lig'de fikstür açıklandı! Galatasaray-Beşiktaş ve Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin tarihleri belli oldu

TFF, Süper Lig'de 27, 28, 29 ve 30. hafta oynanacak maçların programlarını açıkladı.

İŞTE DERBİ TARİHLERİ

6 Mart: Fenerbahçe-Trabzonspor

14 Mart: Galatasaray-Beşiktaş

27

28

29

30

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Spor Toto Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Trabzonspor
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