Süper Lig'de güncel puan durumu! Kim nasıl şampiyon olur?

Lider Beşiktaş, sezonun en önemli maçını bu akşam Göztepe deplasmanında oynayacak. Siyah beyazlılarda sakatlıkları bulunan ve aynı zamanda tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilen Cenk, Aboubakar ve sakat olan Hasic yok. Saat 20.30’daki maçın hakemi Fırat Aydınus.

Ligde 2. sırada yer alan Galatasaray, son maçta Helenex Yeni Malatyaspor’u ağırlayacak. Türk Telekom Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır. Bu maç için 2 gün önceden kampa giren sarı kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Falcao, Emre Taşdemir ve annesi vefat eden Linnes yok.

Süper Lig’in son maçında HES Kablo Kayserispor’a konuk olacak Fenerbahçe, tam anlamıyla mucize peşinde koşacak. 79 puanlı sarı lacivertlilerin şampiyon olabilmesi için bu akşam Kayseri’yi yenmesi ve lider Beşiktaş ile ikinci Galatasaray’ın mağlup olması gerekiyor.

Süper Lig'de Denizlispor'un ardından Ankaragücü ve son haftayı bay geçecek olan Erzurumspor küme düştü. Gençlerbirliği ise Kayserispor'a ikili averajda üstün olduğu için umutlarını son haftaya bıraktı.