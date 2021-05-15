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Süper Lig'de güncel puan durumu! Kim nasıl şampiyon olur?

15.05.2021 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de sözün bittiği yerdeyiz... Şampiyonluk yarışı daha önce görülmemiş bir hal aldı. Üç takımın da yarışın içinde olacağı gecede Beşiktaş ve Galatasaray, Fenerbahçe'ye oranla çok daha avantajlı konumda. Düşme hattında da heyecan sürüyor. İşte güncel puan durumu ve şampiyonluk ihtimalleri...

Süper Lig'de güncel puan durumu! Kim nasıl şampiyon olur?

Lider Beşiktaş, sezonun en önemli maçını bu akşam Göztepe deplasmanında oynayacak. Siyah beyazlılarda sakatlıkları bulunan ve aynı zamanda tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilen Cenk, Aboubakar ve sakat olan Hasic yok. Saat 20.30’daki maçın hakemi Fırat Aydınus.

Ligde 2. sırada yer alan Galatasaray, son maçta Helenex Yeni Malatyaspor’u ağırlayacak. Türk Telekom Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır. Bu maç için 2 gün önceden kampa giren sarı kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Falcao, Emre Taşdemir ve annesi vefat eden Linnes yok.

Süper Lig’in son maçında HES Kablo Kayserispor’a konuk olacak Fenerbahçe, tam anlamıyla mucize peşinde koşacak. 79 puanlı sarı lacivertlilerin şampiyon olabilmesi için bu akşam Kayseri’yi yenmesi ve lider Beşiktaş ile ikinci Galatasaray’ın mağlup olması gerekiyor.

Süper Lig'de Denizlispor'un ardından Ankaragücü ve son haftayı bay geçecek olan Erzurumspor küme düştü. Gençlerbirliği ise Kayserispor'a ikili averajda üstün olduğu için umutlarını son haftaya bıraktı.

Süper Lig'de şampiyon belli oluyor (Muhtemel 11'ler)Süper Lig'de şampiyon belli oluyor (Muhtemel 11'ler)

PUAN DURUMU (ŞAMPİYONLUK YARIŞI)

1- BEŞİKTAŞ: 81 (Gol averajı +44)
2- GALATASARAY: 81 (Gol averajı +42)
3- FENERBAHÇE: 79 (Gol averajı +30)

PUAN DURUMU

14- MALATYASPOR: 45
15- BAŞAKŞEHİR: 45
16- ANTALYASPOR: 43
17- KAYSERİSPOR: 41
18- ERZURUM BB: 40
19- ANKARAGÜCÜ: 38
20- GENÇLERBİRLİĞİ: 38
21- DENİZLİSPOR: 28

BEŞİKTAŞ NASIL ŞAMPİYON OLUR?

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Averajla lider durumda bulunan Beşiktaş, Göztepe karşılaşmasından puan alması ve Galatasaray’ın da Malatyaspor karşısında puan kaybetmesi halinde şampiyonluk ipini göğüsleyecek. İki takım sezon içinde birbirlerine karşı 1’er galibiyet aldığı için ikili averaj devre dışı. Dolayısıyla puan eşitliği durumunda genel averaja bakılacak. Beşiktaş’ın +44 averajına karşılık, Galatasaray’ın +42 averajı bulunuyor. Beşiktaş 1-0, Galatasaray da 3-0 kazanırsa averajlar +45’te eşitleneceği için en çok gol atan takıma bakılacak. Galatasaray şu ana kadar 77, Beşiktaş 87 gol attığı için siyah beyazlılar ipi göğüsleyecek.

GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?

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Averajla ikinci sırada yer alan Galatasaray, Yeni Malatyaspor’u yenmesi ve lider Beşiktaş’ın puan kaybetmesi durumunda şampiyonluğa ulaşacak. Galatasaray’ın berabere kalması ve Beşiktaş’ın maçını kaybetmesi halinde yine sarı kırmızılılar kupayı müzesine götürecek. Sarı kırmızılıların en az 4 farkla kazanması ve Beşiktaş’ın 1 farkla rakibine üstünlük kurması halinde de Galatasaray kupaya uzanacak.

FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?

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Fenerbahçe için şampiyonluk adına tek ihtimal bulunuyor. Olası puan eşitliklerinde averajla rakiplerinin gerisinde kalacak sarı lacivertli takım maçını kazanıp, Beşiktaş ve Galatasaray’ın yenilmesi halinde kupayı kaldıracak.


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