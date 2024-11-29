Süper Lig'de sezonun transfer takası! Trabzonspor ile Galatasaray masaya oturuyor...

Sol bek mevkisinde aradığı istikrarı sağlayamayan Galatasaray, Trabzonspor'da eleştirilerin odağında olan Eren Elmalı'yı yakın takibe aldı. Sarı-kırmızılılar, milli sol bek için bu sezon istediği süreleri bulmakta zorlanan Kerem Demirbay'ı takasta kullanmayı planlıyor.

OLASI BİR TAKAS GÜNDEMDE

Ünlü gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Trabzonspor, Eren Elmalı ile devam etmeyi düşünmüyor. Benzer şekilde, Gabriel Sara'nın transferi sonrası forma süresi ciddi şekilde azalan Kerem Demirbay da Galatasaray'dan ayrılmak istiyor.

HENÜZ RESMİ ADIMLAR ATILMADI

Yağız Sabuncuoğlu, Galatasaray ve Trabzonspor arasında bir takas düşüncesinin gündemde olduğunu ancak şu an için bu konuda henüz resmi bir adım atılmadığını belirtti.

KEREM DEMİRBAY ARTI BİR MİKTAR PARA

Bu takasın resmiyet kazanması halinde, Karadeniz ekibinin Eren Elmalı'ya karşılık Kerem Demirbay'ın yanı sıra bir miktar para talep edeceği ifade edildi. Ayrıca, iki oyuncu arasında 7 yaş farkı bulunması nedeniyle Trabzonspor'un yalnızca oyuncu takasına sıcak bakmadığı da gelen bilgiler arasında.