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Süper Lig ekibinde bitime 3 hafta kala 3 ayrılık!

30.04.2022 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da 3 ayrılık gerçekleşti! Mavi Şimşekler, sezonun bitimine 3 hafta kala bir kalecisi ve iki futbolcusuyla yollarını ayırdı.

Süper Lig ekibinde bitime 3 hafta kala 3 ayrılık!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, sezonun bitimine üç hafta kala üç futbolcusuyla yolları ayırdığını duyurdu.

Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımızdan Ferhat Kaplan, Kaan Kanak ve Lucas Castro ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Oyuncularımıza kulübümüz adına teşekkür ediyor, devam eden kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullandı.

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Ferhat Kaplan ve Lucas Castro sezon başında takıma katılırken, Kaan Kanak ise Ocak 2021'den beri Adana Demirspor forması giyiyordu.

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Spor Toto Süper Lig Süper Lig Adana Demirspor
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