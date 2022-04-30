Süper Lig ekibinde bitime 3 hafta kala 3 ayrılık!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, sezonun bitimine üç hafta kala üç futbolcusuyla yolları ayırdığını duyurdu.

Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımızdan Ferhat Kaplan, Kaan Kanak ve Lucas Castro ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Oyuncularımıza kulübümüz adına teşekkür ediyor, devam eden kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullandı.

Ferhat Kaplan ve Lucas Castro sezon başında takıma katılırken, Kaan Kanak ise Ocak 2021'den beri Adana Demirspor forması giyiyordu.

