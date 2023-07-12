Süper Lig'in isim sponsoru değişti! Önümüzdeki sezon ligimizin adı 'Trendyol Süper Lig' oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve 1. Lig'in ön adı için sponsorluk anlaşması yaptı. Önümüzdeki yıl Süper Lig'in adı resmi olarak 'Trendyol Süper Lig' oldu.

"HER GÜN YENİ PROJELER ÜRETİYORUZ"

Büyükekşi yaptığı açıklamada, "TFF olarak göreve geldiğimiz ilk günden bu yana futbolumuzun marka değerini artırmak için, kulüplerimize yeni gelir kaynakları yaratmak için, en önemli konuyu gündemimize aldık ve her gün yeni projeler üretiyoruz. İlkini de bugün hayata geçiriyoruz. Trendyol ile yapacağımız bu anlaşma ekonominin yanı sıra marka değerine de katkı yapacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME, 700 MİLYON TL

TFF, Süper Lig'in isim sponsoru Trendyol ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Toplam 700 milyon TL ödeme yapılacak. Bu rakam her takıma eşit miktarda dağıtılacak.

LİGLER 11 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig, 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.



