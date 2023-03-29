Süper Lig'in kaderi belli oluyor! Kulüpler Birliği Toplasında nefesler tutulacak...

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden kulüplerin bulunduğu Kulüpler Birliği Vakfı başkan Ali Koç yönetiminde toplanıyor. Kulüpler Birliği Vakfı Maslak'taki ofisinde bugün saat 14.00'te görüşecek. Gündemin ana maddesinde Gaziantep FK ve Hatayspor var...

BEŞİKTAŞ KARAR DEĞİŞİKLİĞİNİ İÇİN BASTIRIYOR

Deprem felaketi sonrası ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'un geçmiş maçlarda da hükmen mağlup olmasını isteyen Beşiktaş, bu fikrini tüm kulüplere sunacak.

FİKİRLER YARI YARIYA!

Galatasaray, Fenerbahçe, Karagümrük ve Kayserispor; Gaziantep’le Hatay maçlarının geçerli sayılmasını istiyor.

Beşiktaş. Kasımpaşa, Ankaragücü ve Antalyaspor geçersiz sayılsın diyor. Başakşehir ise fikrini toplantıda söyleceğini ifade etti.

Gaziantep FK ve Hatayspor maçları sayılmadığında güncel puan durumu:

Galatasaray - 51 P (22 maç)

Fenerbahçe - 48 P (22 maç)

Beşiktaş - 48 P (23 maç)



