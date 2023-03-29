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Süper Lig'in kaderi belli oluyor! Kulüpler Birliği Toplasında nefesler tutulacak...

29.03.2023 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kulüpler Birliği Vakfı, bugün Maslak'taki ofisinde toplanıyor. Toplantıda konuşulacak gündem maddelerin en önemlisi Süper Lig'de oluşabilecek yeni puan durumu... Deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan Gaziantep FK ve Hatayspor maçlarının geçersiz sayılması için toplanan takımların ne karar vereceği henüz bilinmiyor.

Süper Lig'in kaderi belli oluyor! Kulüpler Birliği Toplasında nefesler tutulacak...

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden kulüplerin bulunduğu Kulüpler Birliği Vakfı başkan Ali Koç yönetiminde toplanıyor. Kulüpler Birliği Vakfı Maslak'taki ofisinde bugün saat 14.00'te görüşecek. Gündemin ana maddesinde Gaziantep FK ve Hatayspor var...

BEŞİKTAŞ KARAR DEĞİŞİKLİĞİNİ İÇİN BASTIRIYOR

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Deprem felaketi sonrası ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'un geçmiş maçlarda da hükmen mağlup olmasını isteyen Beşiktaş, bu fikrini tüm kulüplere sunacak.

FİKİRLER YARI YARIYA!

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Galatasaray, Fenerbahçe, Karagümrük ve Kayserispor; Gaziantep’le Hatay maçlarının geçerli sayılmasını istiyor.

Beşiktaş. Kasımpaşa, Ankaragücü ve Antalyaspor geçersiz sayılsın diyor. Başakşehir ise fikrini toplantıda söyleceğini ifade etti.

Gaziantep FK ve Hatayspor maçları sayılmadığında güncel puan durumu:

Galatasaray - 51 P (22 maç)
Fenerbahçe - 48 P (22 maç)
Beşiktaş - 48 P (23 maç)


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