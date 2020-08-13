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Süper Lig'in yeni Vedat Muriqi'i Jetmir Topalli

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.08.2020 15:00 | Son Güncelleme

Kosova'da Balkani'de oynayan, yeni Muriqi olarak lanse edilen 1.88 boyundaki, 22 yaşındaki golcü Jetmir Topalli'yi Süper Lig takımları transfer etmek için düğmeye basmıştı. Btc Turk Yeni Malatyaspor; Antalyaspor, Göztepe, G.Birliği, Konya ve G.Antep FK ile girdiği transfer yarışını kazandı.

Süper Lig'in yeni Vedat Muriqi'i Jetmir Topalli

Yeni Malatyaspor'dan santrfor pozisyonuna takviye geldi. Malatyaspor, Kosova'da Balkani'de oynayan Jetmir Topalli ile anlaşma sağladı.

JETMİR TOPALLİ KİMDİR?

Jetmir Topalli 7 Şub 1998 Kosova'da dünyaya geldi. Güçlü fiziğinin yanı sıra 1.88'lik boyuyla Fenerbahçe'deki vatandaşı Muriqi'i andıran Topalli, Vushtrria altyapısında futbola merhaba dedi. 2018'de Balkani'ye bedelsiz transfer olan Kosovalı forvet, tecrübe kazanması için sezon başında bir diğer Kosova ekibi Feronikeli'de top koşturdu.

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Ancak takımda sadece 4 karşılaşmada boy gösterdi ve kendisinden beklenen performansı sergileyemedi. 1 Ağustos'ta tekrar takımına dönen Topalli, Teknik Direktör Ismet Munishi'nin güvenini boşa çıkartmadı. Yetenekli golcü, oynadığı 26 maçta 5 gol, 1 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Topalli, 12 Ocak'ta İsveç ile oynadıkları hazırlık maçında ilk kez milli formayı giydi.

(AJANSSPOR)

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