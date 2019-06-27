Süper Lig'in yeni 'yenge'si Malene Pedersen tanıdık çıktı

Başakşehir'in yeni transferi Fredrik Gulbrandsen'in imza törenine Malene Pedersen güzelliğiyle damga vurmuştu.

Martin Linnes'in eşi Elisabeth Haugen'in yakın arkadaşı olan Pedersen daha önce Galatasaray'ın birçok maçını tribünden izlemiş ve yoğun ilgi sonrası şaşkınlığını gizleyememişti.

Makyaj malzemesi üreticisi olan firmanın mankeni olan Malene Pedersen, bu sezon Başakşehir'e destek verecek. Aile dostu olan iki çift, Instagram'dan sık sık Türkiye ve İstanbul'la ilgili paylaşım yapmaya devam ediyor.



