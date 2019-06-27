Mynet Trend

Süper Lig'in yeni 'yenge'si Malene Pedersen tanıdık çıktı

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 27.06.2019 11:24 | Son Güncelleme

Başakşehir'in yeni transferi Fredrik Gulbrandsen'in sevgilisi olan Malene Pedersen tanıdık çıktı... Norveçli güzellik ve makyaj uzmanı olan Malene Pedersen'in Galatasaray'ın birçok maçını Türk Telekom Stadyumu'nda izlemişti.

Süper Lig'in yeni 'yenge'si Malene Pedersen tanıdık çıktı

Başakşehir'in yeni transferi Fredrik Gulbrandsen'in imza törenine Malene Pedersen güzelliğiyle damga vurmuştu.

2

Martin Linnes'in eşi Elisabeth Haugen'in yakın arkadaşı olan Pedersen daha önce Galatasaray'ın birçok maçını tribünden izlemiş ve yoğun ilgi sonrası şaşkınlığını gizleyememişti.

3

Makyaj malzemesi üreticisi olan firmanın mankeni olan Malene Pedersen, bu sezon Başakşehir'e destek verecek. Aile dostu olan iki çift, Instagram'dan sık sık Türkiye ve İstanbul'la ilgili paylaşım yapmaya devam ediyor.

4


PARTNERPınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!Pınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!
Sosyal medyayı sallayan kareSosyal medyayı sallayan kare
'İranlı Messi'nin' başı dertte! 'İranlı Messi'nin' başı dertte!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Malene Pedersen Fredrik Gulbrandsen Martin Linnes galatasaray Elisabeth Haugen

En Çok Okunan Trend Haberler

Erdoğan onayladı! O yerler devlet tarafından alınacak

Erdoğan onayladı! O yerler devlet tarafından alınacak

Meteoroloji: Bazı illerde kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji: Bazı illerde kuvvetli yağış bekleniyor

Şoke oldu: Gidin başkasını yakalayın ya, zaten işsizim

Şoke oldu: Gidin başkasını yakalayın ya, zaten işsizim

Sosyal medyayı sallayan kare

Sosyal medyayı sallayan kare

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ünlü futbolcudan kadın muhabire öpücük

Ünlü futbolcudan kadın muhabire öpücük

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Böyle sevinç görülmedi! Tarihi anlar kamerada

Böyle sevinç görülmedi! Tarihi anlar kamerada

Skandal olayda yeni görüntüler ortaya çıktı!

Skandal olayda yeni görüntüler ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Volkan Demirel, Arda Turan, Burak Yılmaz, Emre Belözoğlu'nun fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Sosyal medyayı sallayan kare

'Messi olduğunu söyleyip 23 kadınla ilişkiye girdi' iddiası

'İranlı Messi'nin' başı dertte!

Fatih Karagümrük'ten Mehmet Topal açıklaması! Transfer teklifi

Canlı yayında Fenerbahçeli yıldızı açıkladı

Yusuf Erdoğan'dan Galatasaray formalı paylaşım!

Yıldız futbolcudan Galatasaray formalı paylaşım

Galatasaray'da ayrılık! Mbaye Diagne'nin transferi an meselesi

Diagne'nin transferi an meselesi

Ronaldo çıldırdı! Yok böyle bahşiş

Ronaldo çıldırdı! Yok böyle bahşiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.