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Süper Lig maçları internetten nasıl izlenir? Tek maç nasıl satın alınır?

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
02.02.2024 16:21 | Son Güncelleme:
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Pazar günü Beşiktaş ve Trabzonspor Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen bu karşılaşma öncesi, futbol severler Süper Lig maçları internetten nasıl izlenir, tek maç nasıl satın alınır? gibi sorulara yanıtlar aramaya başladı. Detaylar, yazımızda...

Süper Lig maçları internetten nasıl izlenir? Tek maç nasıl satın alınır?

Futbol severlerin heyecanla beklediği Beşiktaş Trabzonspor maçına sayılı günler kaldı. Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Beşiktaş Trabzonspor maçı
öncesi Süper Lig maçlarının hangi kanalda ve nasıl yayınlanacağı merak konusu oldu. Siz de Süper Lig maçları internetten nasıl izlenir, tek maç nasıl satın alınır gibi soruların yanıtlarını merak ediyorsanız işte detaylar...

Şifresiz maçları izlemek isteyen futbol severler için Beşiktaş Trabzonspor maçı öncesi TOD TV tekrar gündeme geldi. Maçları canlı olarak aktaran TOD TV platformu üzerinden Trendyol Süper Lig maçlarını anlık olarak takip edebilirsiniz.

TOD TV nedir, nasıl üye olunur? Tod tek maç nasıl alınır?

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Taahhüt ve kurulum gerektirmeyen TOD TV, spor ve eğlence paketleriyle öne çıkan yeni nesil izleme deneyimi yaşayabileceğiniz bir platform. Trendyol Süper Lig, Premier League, Bundesliga, Ligue 1, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve daha birçok spor içeriğinin yanı sıra binlerce dizi, film ve belgeseli, yüzlerce canlı TV kanalını izlemenize olanak tanıyan TOD TV'ye buraya tıklayarak üye olabilirsiniz. Platform üzerinden Tod tek maç satın alma, digitürk tek maç satın alma işlemlerinizi de gerçekleştirebilirsiniz.

TOD TV giriş nasıl yapılır?

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Öncelikle buradan TOD TV'ye yönlenerek size uygun paketi seçiniz. Ardından online satın alma işleminizi gerçekleştiriniz. Satın alma işlemi sonrası E-posta veya SMS ile tarafınıza gönderilen kodun aktivasyonunu yapınız. Artık dilediğiniz yerde, dilediğiniz zaman hesabınızdan paketinizi izleyebilirsiniz. TOD TV taahhüt ya da başka bir kurulum gerektirmez. Otomatik yenileme özelliği bulunmaz, dilediğiniz zaman paketinizi iptal edebilirsiniz.

Beşiktaş - Trabzonspor maçını TOD üzerinden izlemek için buraya tıklayın!

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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