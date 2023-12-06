SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. Süper Lig takımları gelen bu haberle sarsıldı! 20 takımın da artık işi çok zor olacak...

Süper Lig takımları gelen bu haberle sarsıldı! 20 takımın da artık işi çok zor olacak...

06.12.2023 19:10 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de yayın gelirleri Avrupa'nın ilk 10 liginin ortalamasından 7 kat daha düşük kaldı. Ülkemizde oynanan maçların kalitesinin genel olarak kötü olması, kulüpleri genel anlamda sıkıntıya sokacak. Yaşanan bu gelişmelerin ardından yayıncı kuruluşun bir sonraki ihaleye girmeyi düşünmediği ve bu durumu TFF'ye bildirdiği öğrenildi.

Süper Lig takımları gelen bu haberle sarsıldı! 20 takımın da artık işi çok zor olacak...

Süper Lig'de topun sahada kalma süresi ortalama yüzde 55 ila 56 arasındaydı. Bu sezon ortalamanın düşmesi ve dört büyük takımla diğer kulüplerin arasındaki makasın açılması yayın gelirlerini etkiledi.

ORTALAMANIN ALTINA DÜŞTÜK

516589

Süper Lig'de yayın gelirleri Avrupa'nın ilk 10 liginin ortalamasından 7 kat daha düşük kaldı. Yayıncı kuruluşun daha fazla para vermek istememesi kulüpleri de doğrudan etkiledi. Süper Lig şampiyonunun, İngiltere Ligi'nde sonuncu olan takımdan bile daha az kazanması ligimiz için alarm derecesini arttırmıştı.

YAYINCI KURULUŞ PES ETTİ! İHALEYE GİRMİYOR

138811-1918238852

Yayıncı kuruluş, Süper Lig'den istediği parayı kazanamadığı için seneye ihaleye girmeyeceği ifade edildi. Takımlara şu an verdikleri parayı bile fazla bulan şirket bu durumu TFF'ye bildirdi ve masadan kalktı.

GELİRLER DAHA DA DÜŞECEK

mehmet-buyukeksi-aa-2091965

Takımların artan borçlarının ardından gelirlerin de aynı oranda düşmesi kulüpleri kara kara düşündürüyor. Önümüzdeki sezon bu rakamlardan daha az bir sözleşmeye imza atması beklenen TFF'nin bu hamlesinin ardından Türk takımlarının nasıl bir transfer politikası izleyeceği büyük merak konusu olmuş durumda...

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dev derbinin bilet fiyatları görenleri şaşırttı!Dev derbinin bilet fiyatları görenleri şaşırttı!
Fenerbahçe'de derbi öncesi sakatlık şokuFenerbahçe'de derbi öncesi sakatlık şoku
Sabırları taşırdı! Süper Lig devi devreye girdiSabırları taşırdı! Süper Lig devi devreye girdi
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig beşiktaş fenerbahçe galatasaray 10 sezon süper li
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası enflasyon ve asgari ücret mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası enflasyon ve asgari ücret mesajı

Güneş'te 60 Dünya büyüklüğünde delik açıldı

Güneş'te 60 Dünya büyüklüğünde delik açıldı

Süper Lig takımları gelen bu haberle sarsıldı!

Süper Lig takımları gelen bu haberle sarsıldı!

Eski Trabzonsporlu'dan G.Saray taraftarını kızdıran sözler!

Eski Trabzonsporlu'dan G.Saray taraftarını kızdıran sözler!

Galatasaray divan kurulu karıştı!

Galatasaray divan kurulu karıştı!

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi kehanet!

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi kehanet!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sosyal medya değişim videosunu konuşuyor! "Bu resmen dolandırıcılık"

Sosyal medya değişim videosunu konuşuyor! "Bu resmen dolandırıcılık"

Fiyatlar yükselmeden alın! Rahat ve şık outdoor montları seçtik

Fiyatlar yükselmeden alın! Rahat ve şık outdoor montları seçtik

Akım videosu çekmek istedi! Ortalık karıştı

Akım videosu çekmek istedi! Ortalık karıştı

11 yaşındaki öğrencisiyle ilişki ifşa edildi! "Sık sık arabamda buluşuyorduk"

11 yaşındaki öğrencisiyle ilişki ifşa edildi! "Sık sık arabamda buluşuyorduk"

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.