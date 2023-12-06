Süper Lig takımları gelen bu haberle sarsıldı! 20 takımın da artık işi çok zor olacak...

Süper Lig'de topun sahada kalma süresi ortalama yüzde 55 ila 56 arasındaydı. Bu sezon ortalamanın düşmesi ve dört büyük takımla diğer kulüplerin arasındaki makasın açılması yayın gelirlerini etkiledi.

ORTALAMANIN ALTINA DÜŞTÜK

Süper Lig'de yayın gelirleri Avrupa'nın ilk 10 liginin ortalamasından 7 kat daha düşük kaldı. Yayıncı kuruluşun daha fazla para vermek istememesi kulüpleri de doğrudan etkiledi. Süper Lig şampiyonunun, İngiltere Ligi'nde sonuncu olan takımdan bile daha az kazanması ligimiz için alarm derecesini arttırmıştı.

YAYINCI KURULUŞ PES ETTİ! İHALEYE GİRMİYOR

Yayıncı kuruluş, Süper Lig'den istediği parayı kazanamadığı için seneye ihaleye girmeyeceği ifade edildi. Takımlara şu an verdikleri parayı bile fazla bulan şirket bu durumu TFF'ye bildirdi ve masadan kalktı.

GELİRLER DAHA DA DÜŞECEK

Takımların artan borçlarının ardından gelirlerin de aynı oranda düşmesi kulüpleri kara kara düşündürüyor. Önümüzdeki sezon bu rakamlardan daha az bir sözleşmeye imza atması beklenen TFF'nin bu hamlesinin ardından Türk takımlarının nasıl bir transfer politikası izleyeceği büyük merak konusu olmuş durumda...





