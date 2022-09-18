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  4. Süper minili pozlarıyla olay olmuştu! Serenay Sarıkaya "Cesur olmayı seviyorum" dedi.

Süper minili pozlarıyla olay olmuştu! Serenay Sarıkaya "Cesur olmayı seviyorum" dedi.

18.09.2022 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Contemporary Istanbul'u ziyaret eden Serenay Sarıkaya, tarzıyla olay oldu. Siyah süper mininin üstüne yarım ceket giren Serenay Sarıkaya Harper's Bazaar dergisine yaptığı açıklamada "Alışılmamış her şeyi giymek konusunda cesur olmayı seviyorum" dedi.

Süper minili pozlarıyla olay olmuştu! Serenay Sarıkaya "Cesur olmayı seviyorum" dedi.

Contemporary Istanbul'u ziyaret eden Serenay Sarıkaya cesur tarzıyla tüm bakışları üzerine topladı. Şu sıralar 'Şahmaran' dizisinin çekimlerine devam eden Serenay Sarıkaya açıklamalarıyla da dikkat çekti.

Harper's Bazaar dergisine konuşan oyuncu şu açıklamada bulundu:

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''Giydiğim kıyafetin kadını olmayı, o hali ve tavrı da beraberinde giymeyi seviyorum. Gerçekten cesur olmak sanırım. Bu söylediğim, dekolte konusunda cesur olmak gibi anlaşılmasın. Akla gelmeyecekleri, cesaret edilemeyenleri, beğenilmeyeceği düşünülen, aykırı, alışılmamış her şeyi giymek konusunda cesur olmayı seviyorum."

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Serenay Sarıkaya
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