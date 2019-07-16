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Super Size Me 2: Holy Chicken! nihayet vizyona çıkıyor

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 16.07.2019 13:51 | Son Güncelleme

Amerika’nın fast food çılgınlığını konu alan belgesellerle tanınan Morgan Spurlock, yeni belgesel filmi Super Size Me 2: Holy Chicken! nihayet vizyon için vize alabildi. Film vizyona çıkacağını bir fragmanla müjdeledi.

Super Size Me 2: Holy Chicken! nihayet vizyona çıkıyor

2004 yılında fast food’un insanlar üzerindeki etkisini görebilmek için, günde 3 öğün sadece ve sadece McDonald’s’larda beslenmeye başlamasıyla yaşadığı fiziksel ve psikolojik değişimleri gözler önüne seren Şişir Beni (Super Size Me), belgeselinin devamı 2 yıldız vizyonda kendine yer bulamıyordu. Morgan Spurlock, bu sefer hedefine tavuk endüstrisini aldı.

2017’de Toronto Film Festivali’nde görücüye çıktıktan sonra gösterim şansı bulamayan Super Size Me 2: Holy Chicken!, en sonunda eylül ayında izleyiciyle buluşacak. Spurlock, bir restoran açarak yetiştiricilerin ve zincirlerin gerçek yüzünü ortaya çıkarmaya çalıştı. İki yıldır kendine dağıtımcı bulamayan yapım, bir taraftan da açılan davalarla uğraşıyor. İki yıl süren uğraş sonucu film, Eylül ayında izleyiciyle buluşacak. Super Size Me 2: Holy Chicken! belgeselinin ülkemizde vizyona girip girmeyeceği henüz belirsizliğini koruyor.

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Anahtar Kelimeler:
Super Size Me Şişir Beni Super Size Me 2: Holy Chicken! Morgan Spurlock

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