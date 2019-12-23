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'Süper yenge' Irina Morozyuk'tan iddialı paylaşımlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 11:37 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor'un Ukraynalı oyuncusu Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk, paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı resmen sallıyor. İşte 'Süper Yenge' lakaplı güzelin o birbirinden cesur paylaşımları...

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Rize'nin 'Süper Yenge'si Irina Morozyuk, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraflar ile yine dikkatleri üzerinde topladı. Irina Morozyuk, Instagram hesabından yaptığı bikinili pozlarla yine nefes kesti.

BİKİNİLİ POZLARINI PAYLAŞTI PAYLAŞTI

Instagram hesabında 40 bini aşkın takipçisi bulunan Irina Morozyuk, bikinili pozlarını paylaştı. Sosyal medyayı çok iyi kullanan Irina'nın bu fotoğrafları çok kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

ÇIPLAK POZUYLA GÜNDEM OLMUŞTU

Ukraynalı güzel İrina Morozyuk, geçtiğimiz günlerde havuz kenarında çekilen çıplak pozunu Insragram hesabından paylaşmıştı. İrina'nın paylaşımı 5 binin üzerinde beğeni ve yorum almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Irina Morozyuk Süper Yenge

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ozan tufan neredesinnn
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