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Süpermarketten sipariş vermişti! Kapıyı açınca kargocu dudağından öpmeye çalıştı... “Bir anda yaklaşınca anlamadım”

23.11.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin Watford şehrinde yaşayan ismini vermek istemeyen bir çocuk annesi kadın, mutfak alışverişi için ülkenin en ünlü süpermarket zincirlerinden birine internet üzerinden sipariş verdi. Teslimat sırasında kargocuya kapıyı açan kadın büyük bir şaşkınlık yaşadı. 60 yaşındaki kargocu teslimat poşetlerini uzattıktan sonra eğilerek kadını dudağından öpmeye çalıştı. Şaşkınlığını üzerinden atlatan müşteri ise kargocuyu şikayet etti.

Süpermarketten sipariş vermişti! Kapıyı açınca kargocu dudağından öpmeye çalıştı... “Bir anda yaklaşınca anlamadım”

İngiltere’de yaşayan bir kadın internet alışverişinin evine ulaştığı sırada teslimat görevlisinin kendisini dudağından öpmeye çalıştığını iddia ederek personel hakkında şikayetçi oldu. 60 yaşındaki kargocunun hakkında şikayetin ardından soruşturma başlatıldı. İsmini vermek istemeyen müşteri kapısının önünde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini paylaşarak kargocunun cezalandırılmasını talep etti.

SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI

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Güvenlik kamerası görüntülerinde süpermarket zincirine ait mavi bir yelek giyen kargocunun kapıyı çaldığı görüldü. Müşterinin kapıyı açması üzerine kargocu kadına “Lütfen alınma ama kaç yaşındasın?” diye sordu. Ardından kapıya doğru eğilen kargocu ellerini müşterinin yüzüne koyarak kadını dudağından öpmeye çalıştı. Kargocunun hareketinin sonrasında şaşkına uğrayan kadın kendisini öpmesini engelledi.

“BU DELİLİK”

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Yaşadığı olayın şokunu atlatamayan kadın Watford Obsever’e yaptığı açıklamada, “Bir kargocunun beni dudağımdan öpmeye çalışması delilik. Bir an yaklaşınca anlamadım. Bunu kimsenin yapması kabul edilemez. Sanırım beni yabancı olarak gördü ve bu hareketinden sonra paçayı kurtarabileceğini düşündü. Bunu halka açıklama planım yoktu ama süpermarkete yaptığımız şikayetin sonrasında aldığımız ilk tepki bizi bunu yapmaya itti. Bu delilik” dedi.

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