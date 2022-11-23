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  4. Meksika’daki kutsal piramidin üzerine çıkıp dans etmeye başladı! Öfkeli kalabalığın hedefi oldu

Meksika’daki kutsal piramidin üzerine çıkıp dans etmeye başladı! Öfkeli kalabalığın hedefi oldu

23.11.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’da eski bir Maya tapınağının üzerine çıkan turist bir anda dans etmeye başladı. Bağırarak aşağıya inmesi söylenen turist bir anda öfkeli kalabalığın hedefi oldu. Yanlarına gelen turiste saldıran kalabalık önce saçını çekti, ardından ise ellerindeki su şişesini başından aşağıya boşalttı. O anlar TikTok’ta gündem olmayı başardı. TikTok’tan gönderiyi paylaşan Meksikalı Angela Lopez, “İşte bu yüzden tarihi Maya Piramitlerine saygısızlık etmeyin” notunu ekledi.

Meksika’nın Cancun yakınlarındaki Chichen Itza tepesine çıkan bir turist ziyaretçilerin gözü önünde dans etmeye başladı. Kukulcan Piramidi olarak bilinen El Castillo, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyordu ve 2008'den beri tırmanması yasaktı. Güvenlik güçlerini aşarak piramide tırmanan ismi açıklanmayan turistin dans ettiği anlar tepkilere neden oldu. Piramidi ziyaret edenler turistin yanlarına gelmesi üzerine bir anda saldırdı. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgada turistlerin saçları yolundu, enselerine yumruklar atıldı. O anları kameraya çeken turist eylemi “saygı eksikliği” olarak nitelendirdi.

PARA CEZASIYLA KARŞI KARŞIYA KALIYORLAR

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Kutsal alan, Kolomb öncesi Maya uygarlığı tarafından 1200 yıldan daha uzun bir süre önce inşa edildi ve harabeler şu anda Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü'nün idaresi altında. Tapınağa yasadışı bir şekilde tırmanırken yakalanırsa, suçlular 50.000 ila 100.000 peso (yaklaşık 95 bin 512 TL ) arasında değişen para cezalarıyla karşı karşıya kalır.

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Latin Amerika haber kuruluşu MercoPress'e göre, INAH yetkilileri olayı henüz bildirmedi, ancak insanlar sosyal medyada eylemi kınadı ve hapis cezası çağrısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Meksika piramit

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