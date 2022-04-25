Supernatural dizisinin Castiel'i Misha Collins'ten cinsel yönelim itirafı

Supernatural dizisinde canlandırdığı Castiel karakteriyle tanınan oyuncu Misha Collins itirafıyla gündemde. Dizide hikaye gereği ölmeden birkaç dakika önce eşcinsel olduğu açıklayan oyuncu Misha Collins, dizinin hayran toplantısında biseksüel olduğunu açıkladı.

47 yaşındaki aktör, cinsel yönelimi hakkındaki gerçeği açık bir şekilde değil, izleyicilere ustalıkla sorular yönelterek ve cevaplayarak açıkladı.

Collins izleyicilere, “Kaçınız kendini içe dönük kabul ediyor? Kaçınız dışa dönük?” sorularını yöneltti.

Ardından hayranlarına, “Peki kaçınız biseksüel?” sorusunu yönelten oyuncu, seyirci alkışlarının ardından, “Benim üçü de” şeklinde yanıtladı.

Konunun üzerine başka açıklama yapmayan Collins, konuşmasına devam ederek cinsel yönelimi hakkında başka bir görüş dile getirmedi.



