Şüpheli ölümde 'böcek' iddiası

İnegöl'de yaşayan, Kazak Sabir Tutadze, dün gece saatlerinde, evinde birden fenalaştı. Ailesinin İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Tutadze, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nca Tutadze'nin ölümü şüpheli bulunarak, soruşturma başlatıldı. Sabir Tutadze'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan Kazak aile, dün öğle saatlerinde Domaniç yolundaki ormanlıkta piknik yaparken, Sabir Tutadze'yi böceğin ısırdığını ve bu nedenle zehirlenmiş olabileceğini iddia etti.

(DHA)

