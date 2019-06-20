Sürekli aç hissetmenin 8 nedeni

Diyetisyen ve Fitoterapist İrem İmrağ, sürekli aç hissetmenizin nedenlerini şöyle sıraladı;
“Gün içerisinde yeterli protein almıyor olabilirsiniz. Protein açlık hormonlarını düzenleyerek iştah kontrolünde önemli rol oynar. Yapılan bir çalışmada gün içerisinde aldığı kalorinin yüzde 25 ini proteinden alan kilolu bireylerin daha az protein tüketen bireylere göre gece atıştırmalarının daha az olduğu saptanmıştır.
Yeteri kadar uyumuyor olabilirsiniz
Yetersiz uyku iştah uyarıcı hormon olan ghrelin seviyesini arttırır ve bu da aç hissetmenize neden olur. Açlık seviyesinin kontrol altında tutulması için en az 8 saat uyku gereklidir.
Çok fazla rafine karbonhidrat tüketiyor olabilirsiniz
Rafine karbonhidratlar işlendikleri için lif, vitamin ve mineral değerlerini kaybederler ve bu yüzden kan şekerini hızlı yükseltip düşürdükleri için çabuk acıkmanıza neden olur.
Yeterince yağ tüketmiyor olabilirsiniz
Yağların sindirimi zordur ve tokluk hormonlarının üretimini arttırır.
Yeterli su içmiyor olabilirsiniz
Yemeklerden önce tüketilen su iştahı azaltır.
Yeteri kadar lif tüketmiyor olabilirsiniz
Yüksek lif içeren gıdaların sindirimi uzun sürdüğü için iştahı kontrol altında tutar.
Çok fazla alkol tüketiyor olabilirsiniz
Alkol leptin gibi iştahı azaltan hormonların üretimini engeller.
Aşırı stresli olabilirsiniz
Aşırı stres kortizol hormonunu arttırdığından dolayı iştahı arttırır.
Yemekleri hızlı yiyor olabilirsiniz
Çok hızlı yemek yemek tokluk hissinin oluşmasını engelle
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