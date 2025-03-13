Sürekli farklı semtlerinde görülen "Mistik Dilenci" sosyal medyanın gündeminde!

İstanbul'un farklı bölgelerinde sıkça karşılaşılan ve sosyal medya kullanıcıları tarafından "Her yerden çıkan dilenci" olarak tanınan kadın, bu kez İkitelli'deki otoyol kenarında görüntülendi.
Kurtköy, Bostancı sahili, Şile yolu ve Merter gibi farklı noktalarda da karşımıza çıkan dilenci, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerek "Mistik" olarak tanımlandı.
Sürekli farklı semtlerde görülen bu kadın, İstanbul'un sokaklarında adeta bir fenomen haline geldi. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken dilenci, bu sefer İkitelli’deki yeni görüntüsüyle yeniden gündem oldu.
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