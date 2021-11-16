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Sürekli olarak Bella Hadid’e benzerliğiyle gündeme gelen kadından şaşırtan açıklama: Ben benzerlik göremiyorum

16.11.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’da yaşayan 20 yaşındaki Nely Ayd, ünlü model Bella Hadid’e olan benzerliğiyle TikTok’ta kısa sürede fenomen oldu. Popülerliğini benzerliğe bağlayan kişilerin aksine Ayd, Bella Hadid ile benzerliklerini görmemesi konusunda ısrar ediyor.

Sürekli olarak Bella Hadid’e benzerliğiyle gündeme gelen kadından şaşırtan açıklama: Ben benzerlik göremiyorum

Almanya'dan 20 yaşındaki Nely Ayd, TikTok'ta kendi videolarını yayınlamaya başladıktan sonra sosyal medya kullanıcılarından Bella Hadid’e benzediği yönünde mesajlar almaya başladı. İlk başlarda duruma anlam veremediğini ifade eden Ayd, kendisini Bella Hadid’e benzetmediğini söyleyerek “İnsanların ifadesine göre benziyorum. Benzerliği her gün açtığım canlı yayınlara gelerek onunla ilgi olarak attıkları yorumlardan görüyorum. Henüz kimse beni sokakta Bella Hadid ile karıştırmadı ama insanların özellikle yüzüme baktığı birçok olay oldu” dedi.

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“ESTETİK AMELİYAT OLMADIM”

benzerlik

Nely, benzerliği sayesinde insanların sayfasının ilgisini çektiğini kabul ederken, kendi kişiliğiyle onları kazandıkça takipçilerinin hayran olduğunu söylüyor. Bella Hadid’e benzemek için ayrıca bir çaba görmediğini ifade eden Nely, “Bana sorulan soruların başında estetik operasyonlarım yer alıyor. Ancak hiçbir ameliyat geçirmedim” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Bella Hadid
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