Kim Kardashian’a benzemek için sayısız estetik operasyon geçiren Chloe Saxon, sosyal medyada popülerleşti

Kim Kardashian’a duyduğu hayranlık Chloe Saxon’un hayatını değiştirdi. İlk olarak ünlü ismin uzun siyah saçlarını ve yoğun makyajını taklit ederek başlayan Saxon zamanla estetik müdahalelerle Kardashian’a benzemeye çalıştı. İdolü olarak gördüğü Kardashian’a benzemek için meme estetiği, dolgu operasyonu, botoks ve burun ameliyatı olan Saxon’un yeni hedefinde ise popo implantı bulunuyor.

Kim Kardashian’ı ilk kez ‘Keeping Up With The Kardashians’ programında gördüğünü ifade eden Saxon, “Ben gerçekten kalçamı yaptırmak istiyorum. Kalçamın yeterince büyük olmadığını düşünüyorum.” dedi. Ancak Kardashian’a benzemek için gireceği bu son ameliyatın önündeki engellerden bir tanesi de bu takıntının kontrolden çıkmasından endişe eden Saxon’un erkek arkadaşı Mike. Çünkü Mike, sevgilisinin sahte ve plastik görünümünden hoşlanmadığını ifade ediyor.

BENZERLİĞİ SOSYAL MEDYADA TANINMASINI SAĞLADI

Kim Kardashian’a benzerliği sayesinde dikkatleri üzerine çeken Chloe Saxon sosyal medyada kısa sürede ünlendi. Instagram hesabında 1 milyon takipçisi bulunan isim, paylaşımlarıyla da takipçilerinden tam not alıyor.