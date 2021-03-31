Süreyya Kilimci kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Süreyya Kilimci biyografisi...

Daha önce 2018 yılında Gülperi dizisi ve Azraille Dans gibi yapımlarda rol almış olan Süreyya Kilimci, Show Tv ekranlarında yayınlanacak olan Kırmızı Kamyon isimli dizide rol alacak. İzleyiciler Süreyya Kilimci kimdir sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki Süreyya Kilimci kimdir, nereli ve kaç yaşında?

SÜREYYA KİLİMCİ KİMDİR?

27 Temmuz 1965 tarihinde dünyaya gelmiş olan Süreyya Kilimci, Zıkkımın Kökü, Adım Adım, Azraille Dans gibi pek çok yapımda yer almıştır. Çok sayıda tiyatro oyununda sahne almış olan Süreyya Kilimci, ‘Ortanca Tiyatro’ isimli oyunda da rol almıştır. Gülperi dizisindeki Suna Aydın karakteri ile önemli bir çıkış yakalayan usta oyuncu, ilk evliliğini Cem İdiz ile yapmış ancak sonrasında ayrılmıştır.

Şimdilerde ise Show Tv ekranlarında yayınlanmakta olan ‘Kırmızı Kamyon’ adlı dizi ile izleyici karşısına çıkmaktadır. Aslan burcu olan Süreyya Kilimci, 1.65 metre boyunda ve 58 kilogram ağırlığındadır.

SÜREYYA KİLİMCİ ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2021 – Kırmızı Kamyon (TV Dizisi)

2016 – Adım Adım (Sinema Filmi)

1992 – Zıkkımın Kökü (Sinema Filmi)

2018 – Azraille Dans (Sinema Filmi)

2018 – Gülperi (TV Dizisi)



