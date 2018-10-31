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Süreyya Yalçın eşine 2 Milyonluk TIR aldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.10.2018 09:55 | Son Güncelleme

Süreyya Yalçın, eşi Ozan Baran için malikanesinde doğum günü partisi verdi. Süreyya Yalçın, eşine özel yapım TIR hediye ederken, bir davetli de iki aslan yavrusu getirdi.

Süreyya Yalçın eşine 2 Milyonluk TIR aldı

Süreyya Yalçın, eşi Ozan Baran'ın doğum gününü Miami'deki malikanesinde kutladı. Sosyetik güzel eşine, 2 milyon TL'lik özel olarak yapılan 25 metre uzunluğunda TIR hediye etti.

PASTADAN DANSÖZ ÇIKTI

Kıyafetleri, takıları ve lüks harcamalarıyla gündemden düşmeyen Süreyya Yalçın, 42 yaşına giren eşi Ozan Baran'a Miami'deki malikanesinde görkemli bir doğum günü partisi düzenledi. Sosyetik güzel, gece için 18 dansçı ve puro sarmaları için Küba'dan özel ekip getirtti. Türkiye'den gelen dansözün de pastadan çıkması davetlilere büyük sürpriz oldu.

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2 MİLYON TL'LİK TIR HEDİYE ETTİ

80 kişinin katıldığı, Amerikalı konukların ağırlıklı olduğu partide, Türkçe müzikler çalındı. Yalçın, Miami'de BOS transport şirketinin sahibi eşine verdiği hediyeyle herkesi şaşırttı. Sosyetik güzel, Baran'a 25 metre uzunluğunda altı ayda tamamlanan 2 milyon TL'lik özel yapım TIR hediye etti.

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İKİ ASLAN YAVRUSU VERDİ

Ayrıca misafirlerden birinin, iş insanına iki aslan yavrusu vermesi de dikkat çekti.

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Süreyya Yalçın ozan boran tır hediye

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