Süreyya Yalçın’ın son hali şoke etti! Kaslı bacaklar...

ABD'de hayatını sürdüren sosyetik güzel Süreyya Yalçın, tarzıyla yine dikkat çekti. Giydiği gösterişli kıyafetlerle sık sık gündeme gelen Yalçın, bu kez de pandemi tarzıyla sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Ozan Baran ile evlendikten sonra Miami’de yaşamaya başlayan sosyetik güzel Süreyya Yalçın, pandemi ile ilgili alınan tedbirlerin hafifletilmesiyle köpeğiyle birlikte gezintiye çıktı.

Maskesi ve uzun kollu mayosu ile yine tarzını konuşturan Yalçın, çizmeleriyle de dikkat çekti.

Yalçın'ın zayıfladığı da gözlerden kaçmadı. Bazı takipçileri de Yalçın'a 'Süreyya Hanım çok zayıflamışsınız artık, kilo vermeyin', 'Bence biraz kilo almalısınız' gibi yorumlarda bulundu.

2016 yılında iş insanı Ozan Baran ile evlendikten sonra yaşamını Amerika'da devam ettiren Süreyya Yalçın salgın nedeniyle kendisini 4 milyon değerindeki malikanesine kapatmıştı. Karantina günlerini anlatan Yalçın, "Şu an vatanımda olmayı çok isterdim" demişti.

