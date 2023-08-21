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Süreyya Yalçın 'Kendimi çok sağlıklı hissediyorum' deyince Seda Akgül dayanamadı

21.08.2023 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zayıflığıyla gündemden düşmeyen Süreyya Yalçın, “Kendimi çok sağlıklı hissediyorum, bu halimle mükemmelim” deyince sert çıkışlarıyla tanınan Seda Akgül dayanamadı.

Yaşamını ABD'de sürdüren ve her yıl tatil için Bodrum'u tercih eden Süreyya Yalçın, son dönemde zayıflığıyla dikkati çekiyor. Sağlıksız gözüken ve gittikçe zayıflayan Süreyya Yalçın sık sık "Doktora git" yorumları alıyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları aldığı eleştiriler yüzünden yorumlara kapatan Yalçın'ın bir deri bir kemik kalmış hali gündemden düşmüyor.

Ekran Alıntısı

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"ÖLÜME TERK ETMEKTİR"

Süreyya Yalçın ise son verdiği röportajda, “Kendimi çok sağlıklı hissediyorum, bu halimle mükemmelim” dedi.

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Sert çıkışlarıyla tanınan sunucu Seda Akgül ise dayanamadı. Seda Akgül Süreyye Yalçın'ın her fırsatta kendisine nazar boncuğu emojisiyle destek olan eşine seslenerek "Müdahale etmemek ölüme terk etmektir. Gözünüzün önünde canlı canlı eriyip gidiyor. Eşinin acil psikiyatrlarla görüşüp rapor alması, sağlığına müdahale edilmesi gerekir" dedi.

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Süreyya Yalçın sosyal medya

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