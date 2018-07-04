Suriye'den ithal edilen patatesler için GMO'dan açıklama: 'Kimyasal kalıntı kakkında ciddi tereddütlerimiz var'

Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Uğur Toprak, Suriye'den ithal edilen patatesler hakkında bir açıklama yaptı. Yapılan basın açıklamasında ise ithalatın çözüm olmadığı belirtilip tarım ve hayvancılık politikalarının yeniden gözden geçirilmesini istedi. Şube başkanı, kimyasal saldırıların yapıldığı iddia edilen Suriye'den patates ithal etme fikri hakkında oldukça tereddütte olduğunu belirtti.

GMO adına açıklamada bulunan Toprak, patatesin dünyanın her bir yerinde üretilebilir bir gıda olduğunu ve Türkiye'nin en çok patates üreten 20 ülke içinde olduğunu belirtti. Ancak son beş yıla dikkat çekerek ekili alanların azaldığını da iddia etti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba’nın patates hakkında yaptığı, "50 kuruştan satılırken ne ara 5- 6 TL’ye satılmaya başlandı anlayabilmiş değilim" açıklamasını hayretle karşıladığını belirterek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ekili alanların giderek azalmasının yanında, özellikle küresel ısınma sonucu tarım topraklarının kuraklaşması, su kaynaklarının nüfus artışına oranla gittikçe azalması, tarımsal ve hayvansal ham madde fiyatlarını artıran diğer ekonomik etkenlerdir."