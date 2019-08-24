Sürücüler Google Go ile web sitelerini dinleyecek

Küçük boyutu ve düşük bant genişliği kullanımı ile mobil cihazlarda daha efektif kullanımı hedefleyen Go aynı zamanda web sitelerini sesli de okuyabiliyor.

Tüm dünyada kullanıma açılan uygulamanın boyutu toplam 7 MB. Çalışmak içinse 3G ağların bant genişliği yeterli oluyor. Eğer telefon offline olursa uygulama daha önce yapılan arama sonuçlarını hatırlayarak, offline iken de cevap verebiliyor.

Go uygulaması, Hindistan ve Endonezya gibi bant genişliği konusunda sorun yaşayan az gelişmiş ülkeleri hedef alıyor. Internet devi bu pazarlarda ürünlerinin daha fazla kullanıcıya ulaşmasını istiyor.

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