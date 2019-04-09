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Sürücülere hayati 'Whatsapp' uyarısı: Çılgınlık boyutuna ulaştı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
TEKNOLOJİ  | 09.04.2019 11:22 | Son Güncelleme

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkan Vekili Celil Anık, birçok sürücünün direksiyon başında 'WhatsApp'tan mesaj yazdığını ve bunun kazalara yol açtığını belirterek, uyarılarda bulundu.

Sürücülere hayati 'Whatsapp' uyarısı: Çılgınlık boyutuna ulaştı

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkan Vekili ve İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, trafik güvenliğini tehdit eden gerçeğe dikkat çektiğini belirtip, 'WhatsApp' kullanımının yaygınlaşmasıyla araçla seyir halindeyken, mesajlaşmanın çılgınlık boyutuna ulaştığını söyledi. Anık, sürücülerin bir yandan araç kullanırken bir yandan da ellerindeki akıllı telefonlarla mesaj yazmaya çalıştığını, bu yüzden trafik kazalarının meydana geldiğini kaydetti. Can ve mal kaybına yol açan bu durumla tespiti zor olduğu için etkili mücadele edilemediğini vurgulayan Celil Anık, "Saatte 110 kilometre hızla giden bir sürücü için tehlike anında reaksiyon mesafesi (ayağın gazdan çekilip fren pedalına basılıncaya kadar katedilen yol) normal koşullarda 31 metredir. Bu mesafe, elde cep telefonu ile konuşuluyor ya da mesaj yazılıyorsa 45 metreye kadar çıkabilmektedir. 14 metrelik bu sapma ne yazık ki can ve mal kaybına yol açan trafik kazası demektir. Telefonla mesaj yazmaya çalışan ya da konuşan sürücüler, hem kendilerinin hem yanındakilerin hem de çevresindekilerin hayatlarını tehdit ediyor" dedi.

Oda Başkanı Anık, 'Karayolları Trafik Kanunu'nun 73'üncü maddesi C bendine göre, seyir halindeyken, cep telefonu kullanmanın yasak olduğunu belirterek, "235 TL para, 10 da puan cezası var; ancak özellikle mesaj yazan sürücüleri kameraların ya da trafik ekiplerinin tespit etmesi zor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Whatsapp Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu

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