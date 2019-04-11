Sürücülere uzmanlardan uyarı! Bunu sakın yapmayın

Türkiye’de yaklaşık 23 milyona ulaşan kayıtlı motorlu araç sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için, 1 Aralık tarihinde başlayan kış lastiği takma zorunluluğu, 1 Nisan tarihinde sonra erdi. Kış aylarında araçların yol tutuşunu ve güvenliğini sağlayan kış lastikleri ticari araçlarda olduğu kadar hususi araçlarda da son derece önemli. Ancak soğuk havalarda kar ve buza etkili olan kış lastikleri, yaz mevsimde kullanılmaya devam edildiği sürece, başta fren mesafesini uzatmak gibi çeşitli tehlikeleri de beraberinde getirebiliyor. Yetkililer, her lastiğin mevsiminde kullanılması yönünde sürücüleri uyarırken, yakıt tasarrufu açısından da yaz aylarında kışlık lastiklerin söktürülmesi gerektiğini belirtiyor.

"KAZALARA SEBEBİYET VERİYOR"



Ordu’da Sait Yılmaz isimli lastik satış temsilcisi ve lastik tamircisi, kışlık lastiklerin yaz aylarında yakıt sarfiyatını arttırdığını söyledi. Kışlık lastiklerin, vakumlu bir özelliği olduğu yaz aylarında için fren mesafesini de uzattığını aktaran Yılmaz, “Özellikle ıslak zeminde kar lastiği ile sıcak havalarda frene basıldığı zaman istemsizce fren mesafesinde uzama olur. Bunların sonucunda da kazalar meydana gelebilir. Lastikler vakumlu olduğu için ıslak zeminde durmayacaktır. Aldığımız eğitimlerde de anlatılıyor. Bunlar deneyler sonucunda kanıtlanmıştır” dedi.