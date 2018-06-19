Survivor 103. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu ve Murat Ceylan arasında 'yalancılık' gerilimi

Survivor 2018'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılacak olan büyük finali garantilemek için yarışmacılar sembol oyunlarına çıkıyor. Survivor'ın Salı akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünde, kazanan ismin Kıbrıs finalini garantileyeceği sembol oyunlarının yarı finali ekrana gelecek. Survivor'da son olarak Sema'nın elenmesinden sonra 7 kişi kalan yarışmacılar sembol oyunlarında ter dökecek.

HAKAN VE MURAT ARASINDA TANSİYON YÜKSELİYOR

Survivor yeni bölümde sembol oyunu sırasında Hakan Hatipoğlu ve Murat Ceylan arasında 'yalancılık' tartışması yaşanıyor. Murat Hakan'ı uyararak, 'Bazen bazı kelimelerine dikkat et. Arkadaş gibi görüp bazen samimi konuşuyorum seninle. Çok basit bir konu üzerine farkı bir yorum yapıyorsun. İnandırıcı gelmemesi karşı tarafın sana yalan söylediği anlamına gelir. Ben yalancı bir insan değilim Hakan' diyor. Hakan ise Murat'a şok bir yanıt vererek, 'Yalancı demiyorum ama şu an yalan söylediğini düşünüyorum' diyor.

ADEM'DEN SEMA İTİRAFI!

Survivor'da son dokunulmazlığı kazanan Adem, takım arkadaşı Sema'nın adının söylenmesinden sonra oylarını daha düşük gördüğü için son eleme adayı olarak Hakan yerine Murat'ın ismini söylemişti. Sema'nın gitmemesi için yaptığı bu hamlenin boşa çıktığını söyleyen Adem, yeni bölümde ilginç itiraflarda bulunarak, 'Sema'nın burada kalması için bir hamle yaptım. Ama maalesef başarısız sonuçlandı' şeklinde konuştu.

SEMBOL OYUNUNU KAZANAN KIBRIS'A GİDECEK!

Survivor 103. bölümde sembol oyunlarının yarı finali yapılacak. Çarşamba akşamı ise finaller olacak ve kazanan bir yarışmacı Kıbrıs'taki finale gitmeyi garantileyecek. Bir süredir sakatlığı nedeniyle oyunlardan uzak kalan Damla da sembol oyunlarıyla parkura geri dönüyor.



