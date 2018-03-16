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Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.03.2018 01:06 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in 16 Mart Cuma akşamı ekrana gelecek olan 25. bölümün tanıtımı yayınlandı. Survivor'ın yeni bölümünde, iletişim ödülü sırasında şok bir kaza yaşanıyor. Gönüllüler'den Funda Alkayış denizde boğulma tehlikesi geçiriyor. Bir anda gözden kaybolan Funda sudan çıkamayınca korku dolu anlar yaşanıyor. Denizde boğulmak üzere olan Funda'nın yardımına takım arkadaşları ve ekip üyeleri koşuyor. Doktor Metin Kuş'un müdahale ettiği Funda'nın sağlık durumu ise yeni bölümde belli olacak.

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Survivor 2018'in Cuma akşamı yayınlanacak yeni bölümünde hem duygusal hem de korku dolu anlar yaşanacak. Aileleriyle ilk defa irtibat kuracakları iletişim ödülü için All Star ve Gönüllüler takımı karşı karşıya gelecek. Oyun öncesinde de bugüne kadar hiç bir iletişim ödülünü kazanamayan Gönüllüler'de duygusal anlar yaşandı.

Nevin Yanıt, ailesini çok özlediğini ifade ederek gözyaşlarını tutamadı. Oyun öncesinde ise, Sema ve Nagihan da duygusal anlar yaşadı.. Gözyaşlarını tutamayan Nagihan'ın 'Kızımı çok özlemiştim. Oyunu kazanmasam da benim ödülüm çok farklı olacak' sözleri dikkat çekti.

Zorlu iletişim oyununda ise Gönüllüler takımından Funda sudan çıkmakta zorlanıyor ve boğulma tehlikesi yaşıyor. Bu gelişmenin ardından tüm ekip seferber oluyor ve korku dolu anlar yaşanıyor. Takım arkadaşı Hakan Hatipoğlu'nun durumu farketmesiyle herkes Funda'nın yardımına koşuyor. Sudan çıkartılan Funda'ya Survivor doktoru Metin Kuş sağlık kontrolü yaparken, yarışmacının durumu yeni bölümde netlik kazanacak.

İYİ ADA VE ERZAK ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?
Survivor'da yataklı baraka ödülünü sadece bir defa kazanabilen Gönüllüler takımı bu defa şanssızlıklarını kırdı. Konforlu bir baraka, bulgur ve pirinç için yarışan iki takım kıyasıya bir mücadeleye girdi. 9-9 eşitlik oluncan en iyiler sahaya çıktı. Sonunda Gönüllüler takımı bu oyunu 10-9 kazanmayı başardı ve yataklı barakaların olduğu adaya yerleşti.

YEMEK ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?
All Star ve Gönüllüler takımı Perşembe akşamı yayınlanan bölümde bu defa tavuk yemeği ve salata için karşı karşıya geldi. Yine kıyasıya bir mücadele gerçekleşti. Bunun yanında bir de iki sporcunun kazanan takıma özel dersler vereceği oyunu All Star takımı kazanarak yemeklerin tadını çıkardı.

YEN YARIŞMACILAR İLK DEFA YARIŞTI
Survivor'ın son bölümünde, dört yeni yarışmacı da takımlarına katıldı. Elif Şadoğlu, Yiğit Dikmen, Mustafa Kemal Kurt ve Batuhan Buğra Eruygun ilk defa takımlarına katıldılar ve oyunda yarıştılar.

HAKAN'LA ANIL TARTIŞTI
Gönüllüler takımında iyi ada ve erzak ödülü yarışmasında Anıl kaybettiği oyun sonrası çılgına döndü. Elindeki suyu fırlatan Anıl'la Hakan arasında gerilim yaşandı. Anıl "Hep tartışma çıkarıyorsun" diyerek Hakan'ı eleştirirken, Hakan ise Anıl'ın kendisini yanlış anladığını söyledi. İkili daha sonra el sıkışıp tatsızlığa son verdi.

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