Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Survivor 2018'in Cuma akşamı yayınlanacak yeni bölümünde hem duygusal hem de korku dolu anlar yaşanacak. Aileleriyle ilk defa irtibat kuracakları iletişim ödülü için All Star ve Gönüllüler takımı karşı karşıya gelecek. Oyun öncesinde de bugüne kadar hiç bir iletişim ödülünü kazanamayan Gönüllüler'de duygusal anlar yaşandı.

Nevin Yanıt, ailesini çok özlediğini ifade ederek gözyaşlarını tutamadı. Oyun öncesinde ise, Sema ve Nagihan da duygusal anlar yaşadı.. Gözyaşlarını tutamayan Nagihan'ın 'Kızımı çok özlemiştim. Oyunu kazanmasam da benim ödülüm çok farklı olacak' sözleri dikkat çekti.

Zorlu iletişim oyununda ise Gönüllüler takımından Funda sudan çıkmakta zorlanıyor ve boğulma tehlikesi yaşıyor. Bu gelişmenin ardından tüm ekip seferber oluyor ve korku dolu anlar yaşanıyor. Takım arkadaşı Hakan Hatipoğlu'nun durumu farketmesiyle herkes Funda'nın yardımına koşuyor. Sudan çıkartılan Funda'ya Survivor doktoru Metin Kuş sağlık kontrolü yaparken, yarışmacının durumu yeni bölümde netlik kazanacak.