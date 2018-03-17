Survivor 2018 26. bölüm fragmanı! Survivor'ın yeni yarışmacısı Yiğit'in korkutan sakatlığı

Survivor 2018'in Cumartesi akşamı yayınlanacak 26. yeni bölümünde, Acun Ilıcalı'nın sunduğu yemek ödüllü yarışmada korkutan bir sakatlık yaşandı. Survivor 2018'de geçtiğimiz günlerde dahil olan yeni yarışmacı Yiğit Dikmen, parkurda bir arabayı çekerken yüzünü çok sert şekilde çarpıyor. Yere yığılan Yiğit'in yardımına arkadaşları ve sağlık görevlileri koşuyor. Yiğit'in sakatlığının ne olduğu yeni bölümde ortaya çıkacak.

Diğer yandan ise sakatlığı nedeniyle haftalardır oynayamayan Hakan Hatipoğlu da ilk defa oyuna dönüyor. Yemek ödüllü oyun sırasında ilk defa parkura çıkacak olan Hakan'ın nasıl performans göstereceği de merak konusu oldu.

ANIL'DAN TAKIM ARKADAŞLARINA ELEŞTİRİ

Survivor Gönüllüler takımının en başarılı yarışmacılarından olan Anıl yeni bölümde takımındaki bazı isimleri eleştiriyor. Anıl'ın 'Burada olmanın kıymetini bilmek lazım. Burası çok şey öğretiyor. Buraya gelip de lay lay lom takılırsanız insanların gözüne batarsınız. İşler kötü giderse kriz fırsata çevrilir.' sözleri fragmanda dikkatleri çekti.