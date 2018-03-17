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Survivor 2018 26. bölüm fragmanı! Survivor'ın yeni yarışmacısı Yiğit'in korkutan sakatlığı

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.03.2018 01:43 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in 17 Mart Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan 26. bölümün tanıtımı yayınlandı. Survivor'ın yeni bölümünde, yemek ödüllü oyun sırasında, yeni yarışmacılardan Yiğit Dikmen şok bir sakatlık yaşıyor. Oyun sırasında taşıdığı arabanın çekme halkasına yüzünü çarpan Yiğit bir anda acı içinde yere yığılıyor. Yüzü ve başından yaralanan Yiğit'in sağlık durumu ve Survivor'a devam edip edemeyeceği yeni bölümde belli olacak.

Survivor 2018 26. bölüm fragmanı! Survivor'ın yeni yarışmacısı Yiğit'in korkutan sakatlığı

Survivor 2018'in Cumartesi akşamı yayınlanacak 26. yeni bölümünde, Acun Ilıcalı'nın sunduğu yemek ödüllü yarışmada korkutan bir sakatlık yaşandı. Survivor 2018'de geçtiğimiz günlerde dahil olan yeni yarışmacı Yiğit Dikmen, parkurda bir arabayı çekerken yüzünü çok sert şekilde çarpıyor. Yere yığılan Yiğit'in yardımına arkadaşları ve sağlık görevlileri koşuyor. Yiğit'in sakatlığının ne olduğu yeni bölümde ortaya çıkacak.

Diğer yandan ise sakatlığı nedeniyle haftalardır oynayamayan Hakan Hatipoğlu da ilk defa oyuna dönüyor. Yemek ödüllü oyun sırasında ilk defa parkura çıkacak olan Hakan'ın nasıl performans göstereceği de merak konusu oldu.

ANIL'DAN TAKIM ARKADAŞLARINA ELEŞTİRİ
Survivor Gönüllüler takımının en başarılı yarışmacılarından olan Anıl yeni bölümde takımındaki bazı isimleri eleştiriyor. Anıl'ın 'Burada olmanın kıymetini bilmek lazım. Burası çok şey öğretiyor. Buraya gelip de lay lay lom takılırsanız insanların gözüne batarsınız. İşler kötü giderse kriz fırsata çevrilir.' sözleri fragmanda dikkatleri çekti.

ACUN ILICALI ÖDÜLÜ AÇIKLADI
Survivor'da bu hafta yemek ödülünde ise yarışmacıları büyük bir sürpriz bekliyor. Oyun öncesinde Acun Ilıcalı, 'Survivor'da zaman geçtikçe özlediğini lezzetler artıyor' sözleriyle ödülü açıklıyor. Ödülü gören yarışmacılar ise büyük bir sevinç yaşıyor.

SURVIVOR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Survivor'ın Cuma akşamı yayınlanan 25. bölümünde takımlar hem sembol hem de iletişim ödülü için yarıştı. Sembol oyununu, kadınlarda Yağmur, erkeklerde ise Adem kazandı.

Kazanan takımın ailelerinden gelen mesajları görebileceği iletişim ödülü ise nefesleri kesti. Oyunu kazanan All Star takımı gözyaşları içinde ailelerden gelen mesajları okurken, kaybeden Gönüllüler'de ise büyük bir hüzün hakimdi. Gönüllüler'den Nagihan ve Cumali kaybetmekten dolayı gözyaşlarını tutamadı.

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