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Survivor 2018 35. bölüm fragmanı! Ümit Karan ve Batuhan birbirine giriyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.03.2018 02:48 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in 30 Mart Cuma akşamı ekrana gelecek olan 35. bölümün fragmanı yayınlandı. Survivor'ın yeni bölümünde, ödül oyunu sırasında iki takım arasında sinirler geriliyor. All Star'dan Ümit Karan ile Gönüllüler'e yeni katılan Batuhan arasında tartışma yaşanıyor. Survivor'da ödül ve baraka oyununu da kaybeden Gönüllüler takımında ise Nagihan isyan ediyor.

Survivor 2018 35. bölüm fragmanı! Ümit Karan ve Batuhan birbirine giriyor!

Survior 2018'in 30 Mart Cuma akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünde, Gönüllüler ve All Star takımları Alp Kırşan'ın yöneteceği yemek ödüllü oyunda karşı karşıya gelecek. Survivor'da son dokunulmazlık oyununu kaybetmelerinin ardından takımlarından Ramazan'ın elendiği Gönüllüler'de tartışmalar artıyor.

Nagihan Karadere'nin 'Burada puanları Nagihan Karadere alıyor' sözlerine takım arkadaşı Funda'dan tepki geldi. Funda Nagihan'ı eleştirerek, 'Herkesin geri kalması yerde geri çekilmesi lazım. Ama Nagihan bunu bir türlü yapmıyor. Nagihan gibi Birsen de onun peşinde gitmeye başladı. Ama ben bunun böyle olmasına izin vermeyeceğim.' dedi.

BATUHAN VE ÜMİT KARAN GERİLİMİ
Ödül oyunu sırasında ise Ümit Karan ve Batuhan arasında sinirler geriliyor. Oyun sırasında kenardan bağıran Batuhan'ın sözlerine kızan Ümit Karan tepki gösteriyor. İkili arasında tansiyon yükselirken araya takım arkadaşları giriyor.

Survivor'ın yeni bölümünde, Alp Kırşan'ın 'Krallar gibi bir ödül' sözleriyle açıkladığı yemek ödülünü gören yarışmacılar adeta kendinden geçiyor. Survivor'da son 3 oyunu da kaybeden Gönüllüler takımı ödül oyununu kazanabilecek mi?

SURVIVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Survivor'da dün akşam oynanan ilk oyun yataklı barakaların olduğu iyi ada ve tost ödüllü oyundu. Her iki takımdan en iyilerin yarıştığı oyunda, All Star takımını üstünlüğü erken ele geçirdi. Oyunu 10-2 gibi açık bir farkla kazanan All Star takımı, adalarına getirilen tost makinasında kaşarlı tostlar yaparak ödülün keyfini çıkardı..

Survivor 2018'de her hafta oynanan iletişim ödülünü, bugüne kadar Gönüllüler takımı kazanmayı başaramadı. Oyuna hırslı başlayan Gönüllüler için sonuç yine değişmedi. All Star takımı iletişim ödülünü 10-5 skorla kazanmayı başardı.

Gönüllüler'de Hakan Hatipoğlu takım arkadaşlarının istatistik için oyun seçmesi konusunda çok rahatsız oldu. Takım arkadaşlarını eleştiren Hakan, 'Burnumda dikiş ve havuzu görünce oynamak istemedim. Ama Anıl ve bazı kızların geri çekilmesi rahatsız edici oldu' dedi.

Gönüllüler takımı için tehlike çanlarının çaldığını söyleyen Hakan Hatipoğlu, 'Biz eriyoruz ama All Star hala 12 kişi. Finale gitmek istiyoruz ama kendi takımımızdakilerle mücade ediyoruz. Biz bu 12 kişiyi eritmeden parçalamadan nasıl birleşmeye gideceğiz? Gönüllüler için çanlar çalıyor.' ifadelerini kullandı.

Nagihan ise herkesin istatistik kovaladığını söyleyerek, 'Herkes elini taşın altına koyması gerekiyor. Ben de bu oyunda çok iyi olmadığımı biliyorum
ama takım için oynadım' dedi.

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