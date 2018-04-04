Survivor 2018 39. bölüm fragmanı! Survivor'da All Star'a veda zamanı! Gözyaşlarını tutamadılar

Survivor'da All Star ve Gönüllüler takımlarındaki büyük değişiklikleri Acun Ilıcalı açıklamış ve artık Survivor'da yeni konsepte geçildiğini duyurmuştu. Survivor'ın 5 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelecek bölümü, üç güçlü yarışmacının All Star adasına vedasına sahne oluyor.

Survivor 2018'de yeni konsept gereği All Star'ın üç yarışmacısı, gönlüllüler takımına geçiyor. Vedalaşma sırasında Sema Aydemir ve Damla Can'ın gözyaşlarına hakim olamadığı görülüyor.

Yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün ada koneyinde yaptığı açıklamada, başarılı yarışmacılar Hilmicem İntepe, Damla Can ve Murat Ceylan'ın artık gönüllüler takımı adına mücadele edeceğini duyurmuştu. Yeni bölüm tanıtımında ayrıca; Ümit Karan ile Berna Canbeldek, iletişim oyununda sert bir tartışma yaşarken ekranlara yansıyor.

SURVIVOR'DA YENİ TAKIMLAR NASIL OLDU?

İŞTE YENİ ÜNLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI

Eski adı All Star olan takımın adı artık Ünlüler olarak değişti. Ünlüler takımında Ümit Karan, Sema, Turabi, Adem, Yiğit, Berna, Sahra, Elif, Merve Aydın ve Mustafa Kemal olacak.

YENİ GÖNÜLLÜLER TAKIMINDA KİMLER VAR?

Gönüllüler takımına All Star'dan Damla, Murat, Hilmi Cem geldi. Nagihan, Hakan, Anıl, Cumali, Funda, Birsen ve Yağmur ise eski takımlarında kaldı.