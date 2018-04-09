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Survivor 2018 43. bölüm fragmanı! Survivor'da yarışmacıları çıldırtan büyük ödül ne?

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.04.2018 01:48 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in 9 Nisan Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 43. bölümünün fragmanı yayınlandı. Survivor'ın yeni bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler takımı sürpriz dolu bir yemek ödülü için karşı karşıya gelecek. Oyun öncesinde Acun Ilıcalı örtülü halde bulunan ödülü açınca yarışmacılar çılgına döndü. Hep birlikte ödülün etrafında toplanıp seyreden yarışmacıları Ilıcalı uzaklaştırmak zorunda kaldı. Survivor'ın yeni bölümünde, Anıl ve Hakan arasındaki tansiyon ise yükseliyor.

Survivor 2018 43. bölüm fragmanı! Survivor'da yarışmacıları çıldırtan büyük ödül ne?

Survivor 2018'in Pazartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümündeki yemek ödülünü gören yarışmacılar adeta çılgına döndü. Acun Ilıcalı ödülü açında çığlıklar atan yarışmacılar, hep birlikte ödülün çevresinde toplandı ve yakından izledi. Ilıcalı yarışmacıları yerlerine dönmeleri konusunda esprili bir dille uyarmak zorunda kaldı.

Survivor'da geçen hafta başlayan yeni konseptle birlikte, takımlarına Damla, Hilmi Cem ve Murat'ı alan Gönüllüler takımı yine tüm oyunları kaybetti. Dokunulmazlıkları da kaybeden Gönüllüler'de Yağmur, Cumali ve Funda eleme adayları oldu. Survivor'ın yeni bölümünde adaya veda eden isim de belli olacak.

ANIL HAKAN GERGİNLİĞİ HAD SAFHAYA ÇIKIYOR!
Gönüllüler takımında bir süredir aralarında gerginlik olan Hakan Hatipoğlu ile Anıl arasında tansiyon iyice yükseliyor. Survivor'ın yeni bölümünde, Hakan'ın Anıl için söylediği, 'Yeni arkadaşlar geldi. Adam bize resmen sırtını döndü. Hindistan cevizi kes, tişört götür. Yüz yüze ateş etmemiştim. Siftahı Anıl yaptı. Bana bu şekilde gelerek hayatının hatasını yaptı ama cezasını çekecek.' sözleri dikkat çekiyor.

Anıl ise kimseden korkmadığını ifade ederek, 'Hodri meydan. Kimseden korkum yok. Buraya zaten herkesle savaşmaya geldim.' diyor.

SURVIVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Survivor'da Pazar akşamı yayınlanan bölümde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarışmaya iyi başlayan Gönüllüler devamını getiremedi ve oyunu 10-7 kaybetti. Gönüllüler'de eleme adayları olarak Funda, Yağmur ve Cumali'nin adları söylendi. Konseyde ise Hakan ile Turabi arasında gerginlik yaşandı.

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