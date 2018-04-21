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Survivor 2018 51. bölüm fragmanı! Survivor Gönüllüler'de Nagihan Birsen kavgası

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.04.2018 03:05 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in 21 Nisan Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan 51. bölümünün tanıtımı yayınlandı. Survivor'ın yeni bölümünde üst üste 2 oyun kazanan Gönüllüler takımı bu defa şok bir kavgayla sarsılıyor. Dokunulmazlık oyunu sırasından Nagihan Karade adeta çılgına dönüyor ve Birsen'le kavga ediyor.

Survivor 2018 51. bölüm fragmanı! Survivor Gönüllüler'de Nagihan Birsen kavgası

Survivor 2018'de takımlardaki oyuncuların yer değiştirmesi sonrasındaki yeni dönemde Gönüllüler takımı bir ilke imza atarak üst üste 2 oyun kazanmayı başardı. Gönüllüler'in bu çıkışı Ünlüler'de kaygıya neden oldu.

Survivor'ın 21 Nisan Cumartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümünde Turabi'den ilginç açıklamalar geldi. Turabi, Gönüllüler'deki çıkışa dikkat çekerek, 'Yukarıdan nasıl görünüyor bilmiyorum ama aşağıda işler pek iyi gitmiyor.Şımarmaya başladılar. Öz güvenleri tavan yaptı. Ya süt gibi taşıp ocağı batıracaklar ya da biz altını kısıp tekrar eski kıvamana getireceğiz' dedi.

GÖNÜLLÜLER'DE NAGİHAN BİRSEN KAVGASI!
Survivor'da son iletişim ve yemek oyunlarını kazanan Gönüllüler'de moralin en üst seviyede olduğu anlarda şok bir kavga yaşandı. Acun Ilıcalı'nın yönettiği dokunulmazlık oyunu sırasında sinirler gerildi. Takım arkadaşı Birsen'e bağıran Nagihan 'Beni deli etmeyin' dedi. Anıl'ın araya girmeye çalıştığı tartışmada Birsen'in ise, 'Nagihan pişman olacağın sözler söyleme' lafları dikkat çekti. Tartışma sırasında çılgına dönen Nagihan su şişelerini fırlattı.

SURVIVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Survivor 2018'in Cuma akşamı yayınlanan son bölümünde, Ünlüler ve Gönüllüler hünkar beğendi yemeği için karşı karşıya geldi. Son iletişim oyununu kazanarak morallenen Gönüllüler oyuna iyi başladı ve kazanmayı başardı. Oyun sırasında Ünlüler'den Sema ile Merve Aydın arasında ise tartışma yaşandı. Diğer yandan Cumali'nin elenmesi ise iki takımda da gündem oldu.

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