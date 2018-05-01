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Survivor 2018 60. bölüm fragmanı! Sembol oyununda Ümit Karan'ın korkutan kazası!

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.05.2018 01:25 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in 1 Mayıs Salı akşamı ekrana gelecek olan 60. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor'ın yeni bölümünde, en fazla sembolü kazanan yarışmacıların Dominik'te ailesine kavuşacağı sembol oyunlarının finalleri ekrana gelecek. Yarışmacıların büyük bir hırsla çıktığı oyunda ise Ümit Karan'ın şok sakatlığı herkesi korkutuyor. Survivor sembol oyunu sırasında parkurda düşen ve başını çarpan Ümit'in sakatlığı nedir?

Survivor 2018 60. bölüm fragmanı! Sembol oyununda Ümit Karan'ın korkutan kazası!

Survivor 2018'in Salı akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünde, Ünlüler ve Gönüllüler takımları sembol oyunlarının finallerinde karşı karşıya gelecek. Survivor'dan sembol oyunlarının kazananları da Dominik'te aileleriyle kavuşacak. Manevi yönü yüksek olan oyunlar için iki takım yarışmacıları zorlu parkurda ellerinden gelen mücadeleyi sergileyecek.

ÜMİT KARAN'IN SAKATLIĞI NEDİR?
Survivor'ın 60. yeni bölümünde Alp Kırşan'ın sunduğu oyun sırasında yaşanan kaza ise herkesi korkutuyor. Zorlu engellerin olduğu ve havuz etaplarının da bulunduğu uzun parkurdaki oyun sırasında, Ünlüler'den Ümit Karan düşüyor. Kafasını bariyere çarpan Ümit zor anlar yaşarken, yardımına Survivor doktoru Metin Kuş koşuyor. Yüzünden darbe alan Ümit Karan'ın sağlık durumu ve Survivor'a devam edip edemeyeceği ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

SURVIVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Survivor'ın Pazartesi ekrana gelen son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Acun Ilıcalı'nın toplu sms oylaması sonuçlarına göre veda edecek ismi açıkladığı konseyde heyecan yüksekti. Geçen hafta birer dokunulmazlık oyunu kaybeden Ünlüler ve Gönüllüler takımlarından, Yağmur, Birsen, Yiğit, Murat Ceylan ve Elif eleme adayı olarak potaya girmişti. Adaya veda eden isim ise Survivor 2018'e sonradan yedeklerden katılan Yiğit oldu.

Survivor'da yemek ödüllü oyunu ise Gönüllüler takımı rahat bir skorla kazanmayı başardı ve pide ödülüne kavuştu. Diğer yandan günün ilk oyunu olan iyi baraka ve börek ödülünü ise Ünlüler takımı kazandı. Böylece Ünlüler uzun süre sonra ilk defa ödül oyunu kazanmayı başardı.

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