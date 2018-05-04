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Survivor 2018 62. bölüm fragmanı! 'Survivor tarihinin en büyük hesaplaşmasına gidiyoruz'

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.05.2018 03:02 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in 4 Mayıs Cuma akşamı ekrana gelecek olan 62. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor'ın yeni bölümünde, Hakan Hatipoğlu Turabi'ye meydan okuyor. Hakan'ın Turabi için söylediği, 'Ona öyle bir öfkem var ki, Survivor tarihinin en büyük hesaplaşmasına doğru gidiyoruz. Buradan ya o gidecek ya ben' sözleri dikkat çekiyor. Diğer yandan ise Nagihan'ın Yağmur ve Hakan'a olan kızgınlığı da dinmiyor.

Survivor 2018 62. bölüm fragmanı! 'Survivor tarihinin en büyük hesaplaşmasına gidiyoruz'

Survivor'ın Cuma akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümünde, son iki oyunu kazanmayı başaran Ünlüler takımında moraller yüksek. Nagihan ve Hakan kavgasının ardından sinirlerin gerildiği Gönüllüler ise ödül oyununu kazanarak moral kazanmaya çalışacak. Acun Ilıcalı'nın sunacağı ödül oyununda, iki takım uzun bir parkurda mücadele edecek.

HAKAN'DAN TURABİ'YE OLAY SÖZLER! 'ONA ÖFKEM ÖYLE BÜYÜK Kİ'
Survivor'da geçtiğimiz sezonlarda da sık sık kavgaların yaşandığı Turabi ve Hakan ikilisi arasında bu sene de sular durulmadı. Turabi'nin 5 oyun ceza almasına neden olan küfür ve kavga olayından sonra Hakan'ın öfkesi ise geçmedi. Survivor'ın yeni bölüm fragmanında, Hakan Turabi'ye meydan okuyarak, 'Turabi'ye karşı öyle bir öfkem var ki, Survivor tarihinin en büyük hesaplaşmasına doğru gidiyoruz. Bu Survivor'dan ya ben gideceğim, ya da Turabi gidecek' şeklimde konuşuyor.

Ödül oyunu öncesinde takım arkadaşlarıyla konuşan Turabi ise, 'Gönüllüler'in namını sileceğiz. Buraya sileceğiz. Onlarda nam diye bir şey kalmayacak' diyor.

Diğer yandan ise Hakan ve Yağmur arasındak yakınlaşmaya tepki gösteren Nagihan'in ise, En önemli iletişim ödülünü kaybettik. Tek sebebi var. Yağmur'un zayıf rakibi seçip ondan sayı getirememesi. Şu an bizim takımca bir sayımız altın değerinde' sözleri dikkat çekiyor.


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