Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Survivor kameramanı Alper Baycın, Dominik'te uğradığı saldırı sonrası hayatını kaybetmişti. Alper Baycın'ın ölümü başta Acun Ilıcalı olmak üzere Acun Medya çalışanlarını derinden etkiledi.

Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, bu olayın ardından Acun Ilıcalı'nın Survivor çekimleri için Dominik'e alternatif bir yer araştırdığını yazdı.

İşte o yazı...

'Survivor'ın reji ekibinden 24 yaşındaki Alper Baycın’ın gaspçılar tarafından bıçaklanarak öldürülmesi, başta Acun Ilıcalı olmak üzere Acun Medya çalışanlarını derinden etkiledi ve ekip Dominik’e alternatif arayışına başladı.

Acun Medya, 10 yıldır Dominik Cumhuriyeti’nin Les Terrenas bölgesinde çekim yapıyordu ve değil güvenlik, hiçbir sorun yaşamıyordu. Üstelik Dominikliler, her yıl kendilerine iş istihdamı sağlayan, prodüksiyon için milyon dolarlar harcayan ‘Survivor’ ekibini el üstünde tutuyordu.

SURVIVOR NEREDE YAPILACAK?

Acun Medya, eskiden Dominik’te sadece ‘Survivor Türkiye’nin çekimlerini yapıyordu. Programın reyting başarısı, Acun Medya’yı dünyaya açtı.

Ekip, artık Dominik’te sadece Türkiye ve Yunanistan için ‘Survivor’ı değil, beş ülkeye formatı kendilerine ait ‘Exathlon’u da çekiyor. Çalışan sayısı bin 750’yi bulan Acun Medya, doğal olarak kendilerine daha güvenli yer arayışı içine girdi. Yine hava sıcaklığının pek değişmediği Ekvator kuşağına yakın, uçakla ulaşımın kolay olacağı bir ülke veya ada olacak burası...

