Survivor 2018'de All Star Gönüllüler dönemi bitti! Survivor tarihinde görülmemiş yeni konsept nedir?

Survivor 2018'de bugüne kadarki 7 dokunulmazlık oyununun 6'sını All Star'ın kazanması, ödül ve iletişim oyunlarında da ezici üstünlükleri nedeniyle Acun Ilıcalı ve Acun Medya ekibi radikal bir karar aldı. Survivor 2018'de format artık tamamen değişiyor ve yeni takımlar ortaya çıkıyor. Takımlar arasında dengesizlik olması nedeniyle Acun Ilıcalı Survivor 2018'de konsepti değiştiriyor. Survivor'da All Star takımı ikiye bölünecek ve takımlar 10'a 10 olacak. Artık All Star ve Gönüllüler takımları olmayacak. All Star'da en başta açıklanan kadrodan kalan 11 yarışmacıdan 6'sı bir takımda, 5'i ise diğer takımda olacak. Yeni Survivor 2018'de iki takım da 10'ar kişiden oluşacak. Survivor'daki yeni takımlardaki isimler Pazartesi akşamı yayınlanan bölümde belli olacak. İşte Acun Ilıcalı'nın Survivor tarihinde bir ilk olan açıklamaları:

'Survivor'ın geleceğini değiştirecek, çok şaşıracağınız bir haber bu. 7 dokunulmazlık oyunun 6'sını All Star kazandı. Takımlar arasındaki dengesizliği hepimiz görüyoruz. Vardığımız kanı, bizim oluşturduğumuz All Star'ı yenecek bir takımın olmadığı. Son 10 senenin en iyilerinin yarıştığı bir All Star takımı var. Gönüller çok başarılı bir takım ve iki de All Star kadroda. Ama 7 oyunun 6'sını kazanan bir All Star takımı varken, devamında da bir değişiklik olacağını düşünmüyoruz. Bu takım dengesizliğinin ödüllerde çok ciddi problemler yaratıyor. Gönüllüler takımı haftalık belli bir erzağın dışında yiyecekle buluşmuyor ve bu da ciddi bir sorun oluyor.

'SURVIVOR ALL STAR GÖNÜLLÜLER KONSEPTİ BİTMİŞTİR'

'Biz bu All Star takımını yenebilecek bir takım yapmak istedik. Ancak bu takımı yenebilecek bir takım olmadığını gördük. Bugün itibariyle Survivor All Star Gönüllüler konsepti bitmiştir. Bundan sonra yeni bir konseptle devam ediyoruz. Yeni konsept Survivor All Star Survivor All Star'a karşı olacak. Şu anda 11 olan ama en başta başladığımız 12 All Star yarışmacısını 6'ya 5 olarak iki takıma böleceğiz. Survivor bireysel bir yarışma ve her zaman Survivor'ı kim kazanacaksa bizim yaptığımız değişiklikler bireysel şampiyonluğu etkilemeyecek.' 'SURVIVOR'DA BU SENE HATA YAPTIK'

'Bizde bir konsept canlandırdık umutla. Bizim de her düşündüğümüz gerçekleşmiyor ve hayal kırıklığına uğrayabiliyoruz. Biz de prodüksiyon olarak hata yapabiliyoruz. Bu seneki konseptin doğru olmadığını düşünüyorum. Burada hatayı kendimizde görüyorum.' 'ALL STAR'DAKİ EN BAŞTA AÇIKLANAN 11 YARIŞMACI İKİ TAKIMA AYRILACAK'

'İki ayrı takıma dağılacaksınız. En baştaki 11 yarışmacı 6'ya 5 olarak iki takıma dağılacak. Geri kalan isimleri de o takımlara dağıtacağız. Bundan sonra Survivor bir kez daha başlayacak. Takımlar 10'a 10 şeklinde devam edecek. Bu takımların birinde 6, diğerinde 5 All Star olacak ama bunlar en baştaki isimlerden olacak. Gönüllüler'de veda edecek isim belli olduktan sonra yeni takımlar açıklanacak. Bundan sonra oyunlarda aradığımız heyecanı görebileceğiz.'