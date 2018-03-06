Survivor 2018'de bu hafta kim elendi? İşte adaya veda eden isim

Survivor'da Gönüllüler takımının son konseyinde eleme için adı en fazla yazılan isim İpek Yaşar olmuştu. İlk defa bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan Cumali ise, 'Kısasa kısas' diyerek Melih'i eleme adayı yapmıştı. Haftanın en iyi performansına sahip yarışmacısı olan Anıl ise, Emre'nin adını söylemişti. Pazar akşamı yayınlanan bölümde, Emre, İpek ve Melih için sms oylaması yapıldı. Survivor'da eleme günü değişikliğiyle, veda eden isim Pazartesi akşamı yayınlanan bölümde belli oldu. Ada konseyinde sms oylaması sonuçlarını açıklayan Acun Ilıcalı, veda eden ismin Emre Durak olduğunu duyurdu. Yarışmaya Hakan'ın sakatlanmasının ardından daha sonra katılan Emre Durak, hareketli kişiliği ve enerjisiyle dikkatleri çekmişti. Ancak bu üç isim arasından en az oyu alan Emre Survivor'a veda etti. SURVIVOR'DAN ELENEN EMRE DURAK NELER SÖYLEDİ?

Adının açıklanmasının ardından üzüntü yaşayan Emre, 'Geldiğim süre boyunca çok güzel anlar yaşadım, çok eğlendim. Gitmem gerekiyorsa sebepleri vardır.

Seyircinin takdiri. Umudumu asla kaybetmeyeceğim. Her şey çok güzeldi. Umuyorum ki geri kalan hayatım da güzel olacak. Sorun yok.' şeklinde konuştu.

Acun Ilıcalı da Emre'ye veda ederken, 'Emre seni tanıma fırsatım bile olmadı ama pırıl pırıl bir arkadaşımızsın. Keşke daha uzun süre kalsaydın ve daha iyi tanıyabilseydik seni. Yaşın çok genç ileride çok güzel şeyler yaşayacağına inanıyorum.' şeklinde konuştu. Emre Durak, Gönüllüler'deki takım arkadaşlarına tek tek sarılarak veda etti. SURVIVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Survivor 2018'in 17. yeni bölümü, Türkiye, Romanya ve Yunanistan ekiplerinin Enternasyonal Survivor mücadelesiyle başladı. Her ülkeden en başarılı ikişer yarışmacının mücadele ettiği oyun nefesleri kesti. Erkeklerde Ümit Karan rakiplerini geride bırakarak sembolün sahibi oldu. Kadınlar ise Türk takımı adına yarışan Damla finalde Rumen rakibine son saniyede kaybetti ve sembolün sahibi Romanya ekibinden Larissa oldu. Oyun sonrasında Damla ise uzun süre gözyaşı döktü. ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2018'in son bölümünde All Star ve Gönüllüler takımı bu defa mor oda ve mozeralla stick için mücadele etti. Dokunulmazlık, ödül ve iyi ada oyunlarını üst üste kaybeden Gönüllüler takımı, hırsla başladıkları son ödül oyununu da kazanamadı. Rakiplerini mağlup etmeyi başaran All Star takımı bir kez daha ödülün keyfini çıkardı.

Survivor'daki ödül oyunu sırasında Turabi ve Ramazan arasında da gergin anlar yaşandı. Kazandığı oyun sonrasında Ramazan'ın kendi sevincini taklit ettiğini öne süren Turabi tepki gösterdi. İkili arasındaki sözlü atışma daha fazla büyümeden sona erdi. SURVIVOR'DA HAFTANIN EN BAŞARILI YARIŞMACILARI BELLİ OLDU

Survivor 2018'de Acun Ilıcalı haftanın en başarılı kadın ve erkek yarışmacılarını açıkladı. Erkeklerde, 7 oyunda 6 galibiyetle Turabi, kadınlarda ise 14 oyunda 11 galibiyetle Sema en başarılı yarışmacılar olarak ödül kazandı. ELEME ADAYLARI İPEK, MELİH VE EMRE NELER SÖYLEDİ?

Konseyde adı en fazla yazılan isim olan İpek Yaşar takım arkadaşlarına sitemde bulundu. Adının açıklanmasından sonra konuşan İpek, 'Oyunun kurallarında sanırım yeni gelen ve alışma sürecinde olan bir yarışmacıyı performansı düşük diye yazma geleneği var. Ne kadar çok oynarsan ve emek verirsen parkurda daha iyi oluyorsun. Buraya ilk gelen arkadaşlar da hemen başarılı olamadı. Ben milli sporcuyum ve hukukçuyum. Nasıl geldiysemöyle gideceğim karakterimden ödün vermeden. Eğer kaderimde varsa devam ederim, yoksa veda ederim.' dedi.