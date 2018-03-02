Survivor 2018'de Nihat Doğan ve Damla kavgası! Önce tartıştı sonra elini öpüp özür diledi

Survivor 2018'de Nihat Doğan, takım arkadaşlarına kendisini oyunlarda fazla şans tanımaması nedeniyle tepki gösteriyordu. Survivor'ın Perşembe akşamı yayınlanan 14. yeni bölümünde ise Nihat, bu defa Damla'ya kızdı. Ödül oyunu öncesince oyuncu seçimi sırasında, Damla'nın 'Murat yarışsın o daha iyi' demesi Nihat'ı kızdırdı.
Nihat Doğan, Damla'ya, 'Burada herkes iyi. Sen karışma, biz kendi aramızda çözeriz. Ben de oynamak istiyorum. Biz zaten Murat'la konuştuk ve kendi aramızda karar verdik. Şov yapmana gerek yok. Sen niyet atlıyorsun kimin çıkacağını söylüyorsun' diyerek tepki gösterdi.
Bu sözler üzerine sinirlenen Damla ise, 'Gereksiz Nihat Doğan tripleri. Ben Murat'ın iyi olduğunu düşündüğüm için onu söyledim. Başkası yarışmasın diye isim söylemedim. Sen artistlik yapmaya çalışıyorsun ama yeri burası değil' dedi.
'DAMLA'DAN TEKRAR TEKRAR ÖZÜR DİLERİM'
All Star takımı ödül oyununu farklı kazandıktan sonra ise moraller yerine geldi ve Damla ile Nihat barıştı. Oyun sonrası seromanide Nihat, Damla'dan özür dileyerek elini öptü. Nihat Doğan, 'Oyun esnasında gerilimler hep olur. Tekrar tekrar özür diledim. Bir daha özür diliyorum. Kadınlar bizim başımızın tacıdır' diyerek olayı tatlıya bağladı.
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SU BÖREĞİ ÖDÜLÜNÜ ALL STAR KAZANDI
Survivor'ın son bölümünde All Star ve Gönüllüler takımları kızgın güneşin altında su böreği ve kola ödülü için yarıştı. Zorlu parkurda mücadele eden yarışmacıların performansları nefes kesti. Ödül oyununda Nagihan ile İpek'in mücadelesinde nefesler tutuldu. All Star takımının 9-4 önde olduğu oyunda Nagihan rakibine atış şansı vermedi. All Star takımı ödül oyununu 10-4 kazanarak su böreklerinin tadını çıkardı.
Survivor 2018'in 3. haftasında en iyi performansa sahip olan Ümit Karan, Adem, Damla ve Yağmur ise ödüllerine kavuştu ve adalarına getirilen çikolataları yedi.
YATAKLI İYİ ADA VE UN ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Ödül oyunun ardından All Star ve Gönüllüler takımlarından en iyi ikişer erkek ada oyununda mücadele etti. Geçtiğimiz hafta iyi ada oyununu All Star takımı kaybetmiş ve yataksız barakada yatmışlardı. Bu hafta ise, iyi ada ödülünü 5-0'lık galibiyetle kazanan takım All Star oldu.
TURABİ'DEN GÖNÜLLÜLER'E GÖZDAĞI! 'BÜTÜN ÖDÜLLER ONLARA CEZA PARTİSİ OLACAK'
Ada oyununun ardından seramonide söz alan Turabi, Gönüllüler takımına gözdağı verdi. Rakiplerine sert sözler söyleyen Turabi, 'Kazanacağımızı biliyordum sadece karşı tarafın haberi yoktu. Bugün haber verdik. Bu adanın ne kadar değerli olduğunu öğrendik. Kolay kolay geri vermeyi düşünmüyoruz. Artık daha fazla hırsla gelmeleri lazım. Bu son kazandıkları ödül ise gidecek arkadaşları için veda partisiydi. Bundan sonraki bütün ödüller de onlar için ceza partisi olacak' dedi.
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