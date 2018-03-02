Survivor 2018'de Nihat Doğan ve Damla kavgası! Önce tartıştı sonra elini öpüp özür diledi

Survivor 2018'de Nihat Doğan, takım arkadaşlarına kendisini oyunlarda fazla şans tanımaması nedeniyle tepki gösteriyordu. Survivor'ın Perşembe akşamı yayınlanan 14. yeni bölümünde ise Nihat, bu defa Damla'ya kızdı. Ödül oyunu öncesince oyuncu seçimi sırasında, Damla'nın 'Murat yarışsın o daha iyi' demesi Nihat'ı kızdırdı.

Nihat Doğan, Damla'ya, 'Burada herkes iyi. Sen karışma, biz kendi aramızda çözeriz. Ben de oynamak istiyorum. Biz zaten Murat'la konuştuk ve kendi aramızda karar verdik. Şov yapmana gerek yok. Sen niyet atlıyorsun kimin çıkacağını söylüyorsun' diyerek tepki gösterdi.

Bu sözler üzerine sinirlenen Damla ise, 'Gereksiz Nihat Doğan tripleri. Ben Murat'ın iyi olduğunu düşündüğüm için onu söyledim. Başkası yarışmasın diye isim söylemedim. Sen artistlik yapmaya çalışıyorsun ama yeri burası değil' dedi.

'DAMLA'DAN TEKRAR TEKRAR ÖZÜR DİLERİM'

All Star takımı ödül oyununu farklı kazandıktan sonra ise moraller yerine geldi ve Damla ile Nihat barıştı. Oyun sonrası seromanide Nihat, Damla'dan özür dileyerek elini öptü. Nihat Doğan, 'Oyun esnasında gerilimler hep olur. Tekrar tekrar özür diledim. Bir daha özür diliyorum. Kadınlar bizim başımızın tacıdır' diyerek olayı tatlıya bağladı.