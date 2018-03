Survivor 2018'de Nihat Doğan ve Damla kavgası! Önce tartıştı sonra elini öpüp özür diledi

SURVIVOR 2018 15. BÖLÜM FRAGMANI! HAKAN TURABİ'YE MEYDAN OKUDU

SU BÖREĞİ ÖDÜLÜNÜ ALL STAR KAZANDI

Survivor'ın son bölümünde All Star ve Gönüllüler takımları kızgın güneşin altında su böreği ve kola ödülü için yarıştı. Zorlu parkurda mücadele eden yarışmacıların performansları nefes kesti. Ödül oyununda Nagihan ile İpek'in mücadelesinde nefesler tutuldu. All Star takımının 9-4 önde olduğu oyunda Nagihan rakibine atış şansı vermedi. All Star takımı ödül oyununu 10-4 kazanarak su böreklerinin tadını çıkardı.

Survivor 2018'in 3. haftasında en iyi performansa sahip olan Ümit Karan, Adem, Damla ve Yağmur ise ödüllerine kavuştu ve adalarına getirilen çikolataları yedi.

YATAKLI İYİ ADA VE UN ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Ödül oyunun ardından All Star ve Gönüllüler takımlarından en iyi ikişer erkek ada oyununda mücadele etti. Geçtiğimiz hafta iyi ada oyununu All Star takımı kaybetmiş ve yataksız barakada yatmışlardı. Bu hafta ise, iyi ada ödülünü 5-0'lık galibiyetle kazanan takım All Star oldu.