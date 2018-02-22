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Survivor 2018'de sakatlanan Hakan Hatipoğlu için karar verildi! Hakan Survivor'a devam edecek mi? Acun Ilıcalı açıkladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.02.2018 23:47 | Son Güncelleme

Survivor 2018'de oyun sırasında yaşadığı kazayla gözü ve boynundan yaralanan Hakan Hatipoğlu hakkında verilen kararı Acun Ilıcalı açıkladı. Hakan Hatipoğlu'nun iki haftalık tedavisinin ardından Survivor'a katılacağını duyuran Ilıcalı 'Ancak Hakan bir ay Survivor'daki oyunlarda yarışamayacak' dedi. Survivor'dan hastalığı nedeniyle ayrılmak zorunda kalan Gamze ve oyunlarda yarışamayacak olan Hakan Hatipoğlu'nun yerine iki yeni yarışmacı katılacak.

Survivor 2018'de sakatlanan Hakan Hatipoğlu için karar verildi! Hakan Survivor'a devam edecek mi? Acun Ilıcalı açıkladı

HAKAN HATİPOĞLU SURVIVOR'A DEVAM EDECEK Mİ?
Survivor'ın ilk gününde All Star'dan Gönüllüler takımına geçirilen Hakan Hatipoğlu, geçtiğimiz hafta ödül oyunu sırasından parkurda kafasını bariyere çarpmıştı. Gözünden kötü şekilde yaralanan ve boynu da incinen Hakan Hatipoğlu 1 haftadır Survivor'dan uzak kalmıştı. Survivor doktoru Metin Kuş tarafından hastanede tedavisine devam edilen Hakan'ın son sağlık durumunu Acun Ilıcalı yeni bölümde açıkladı.

'HAKAN VE GAMZE'NİN YERİNE İKİ YARIŞMACI GELECEK'
Hakan Hatipoğlu'nun bir hafta sonra Survivor'a geri döneceğini açıklayan Ilıcalı, 'Doktor Metin Kuş Hakan hakkındaki kararını açıkladı. Hakan bir hafta sonra aranıza dönecek. Ancak bir ay süreyle oyun oynaması yasak olacak. Ayrıca iki takıma da ikişer yedek arışmacının geleceğini duyurmuştuk. Gönüllüler'de ilk yedek oyuncu daha erken katılacak. Diğer yedekler daha sonra gelecek. Ayrılan Gamze'nin yerine yeni yarışmacı geliyor. Hem Hakan'ın hem de Gamze'nin yerine iki yarışmacı geliyor. Yola çıktılar iki güne kadar burada olacaklar' dedi. Gamze'nin ve Hakan'ın yerine iki yedek yarışmacı önümüzdeki günlerde Survivor'a katılacak.

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