Survivor 2018'de Ünlüler takımında yürekleri ağza getiren kaza! Berna'nın sakatlığı nedir?

Survivor'ın 45. bölümü 13 Nisan Cuma akşamı TV8'de ekrana geldi. Survivor'ın son bölümünde ödül oyununda iki takım taze fasulye ve pilav yemek için mücadele etti. Bu hafta şanssızlıklarını kıran Gönüllüler takımı ödül oyununu kazanmayı başardı.

Survivor'daki sembol oyunu sırasında ise korkunç bir kaza yaşandı. Berna Canbeldek, engelden havuza atladığı sırada sakatlık geçirdi. Acılar içinde kalan Berna'nın halini gören yarışmacılar şoka girdi. Havuza yakın olan yarışmacılar koşarak Berna'nın yanına gitti. Acılar içindde kıvranan Berna'ya Survivor doktoru Metin Kuş ve sağlık ekibi ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yarışmacı sağlık kontrolünün ardından takım arkadaşlarının yanına döndü.

ALP KIRŞAN'DAN BERNA AÇIKLAMASI

Yarışmanın sunucusu Alp Kırşan, Berna'nın sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaparak "Sanıldığı kadar kötü bir durum yok. Berna, Metin Kuş'un gözetimi altında. Sevindirici haber, kırık ya da çıkık yok. Birazdan aramızda olacağını sanıyoruz." dedi.