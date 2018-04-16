Survivor 2018'de yemek ve baraka oyunlarını kim kazandı? Oyunda sinirler gerildi!

Survivor 2018'in yeni bölümünde ödül oyununu Acun Ilıcalı yönetti. Kazanan takımın tavuk yiyeceği ödül oyunu oldukça zorlu bir parkurda yapıldı.

TAVUK YEMEĞİ ÖDÜLLÜ OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın son bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler bu akşam terbiyeli tavuk ödülü için karşı karşıya geldiler. Bu hafta iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden Gönüllüler ödül oyununa hızlı başladı. Ancak daha sonra durumu toparlayan Ünlüler öne geçerek 10-8'lik skorla oyunu kazandı. Yarışma esnsasında Merve ve Yiğit kısa süreli bir tartışma yaşadı.

Ödül oyununu kaybeden Gönüllüler takımında Damla, Cumali'nin performansını eleştirdi.

Oyunda Adem ile karşılaşan Hakan sayıyı rakibine kaptırınca bir hayli sinirlendi.

İYİ BARAKA VE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'daki ikinci oyun ise iyi baraka oyunu için yapıldı. Survivor başladığından bu yana iyi baraka ödülünü sadece bir defa kazanan Gönüllüler bu oyunda rakipleriyle dengeli bir şekilde yarıştı. Alp Kırşan'ın sunduğu oyunda takımlar 4'er kişilik ekipler halinde su dolu kovaları taşıdı, son aşamada ise bireysel yetenek ön plana çıktı. Skor 9-7 iken Gönüllüler takımı oyun sırasında büyük bir hata yaptı ve puanı rakiplerine kaptırdı. Ünlüler takımı günün ikinci oyununu da kazanmayı başardı.

ANIL VE YAĞMUR TARTIŞMASI

Aynı günde iki ödül oyununu da kaybeden Gönüllüler'de sinirler gerildi. Kaybedilen oyun sonrasında Gönüllüler'de Yağmur ve Anıl tartışması yaşandı.