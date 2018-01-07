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Survivor 2018 kadrosuna iki sürpriz isim daha!

MAGAZİN HABERLERİ | 07.01.2018 22:05 | Son Güncelleme 3 saat önce

Şubat ayında TV8'de yayınlanmaya başlayacak olan Survivor 2018 All Star kadrosuna iki yeni isim daha katıldı.

Survivor 2018 kadrosuna iki sürpriz isim daha!

Geçtiğimiz yıllara damga vuran iddialı yarışmacıların All Star kadrosunda yeniden mücadele edeceği Survivor 2018'in kadrosu belli oluyor.

Survivor 2018 kadrosu için ismi geçen yeni yarışmacı Elif Güngör. Fitness eğitmenliği yapan Güngör'ün Survivor ile ilgili bütün sosyal medya hesaplarını takip ediyor olması iddiaları güçlendiriyor. Ancak Elif Güngör'ün de seçmeleri devam eden Survivor 2018 kadrosunda olacağına dair bir açıklama yok.

elif güngör

2016 Survivor'un unutulmaz yarışmacılarından olan ve adaya 108. günde veda eden Gizem Kerimoğlu'nun Survivor All Star kadrosunda olacağı konuşuluyor.

gizem-kerimoglu

Survivor 2018 All Star kadrosunda Nihat Doğan, Sahra Işık, Hilmi Cem İntepe, Adem Kılıçcı, Hakan Hatipoğlu, Murat Ceylan, Turabi Çamkıran, Sema Aydemir, Nagihan Karadere, Merve Aydın yarışacak. Survivor 2018'de gönüllüler takımında yarışması kesinleşen iki isim ise milli atlet Nevin Yanıt ve Cumali Akgül olmuştu.

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Survivor 2018 kadrosuna iki sürpriz isim daha!

Survivor 2018 kadrosuna iki sürpriz isim daha!

Okuyucu Yorumları 4 yorum
acunu izliyoruz takidere şahan programlar yapıyor. yalnız çarşıda gezerken bir falcıya rastladım gel fal bakayım dedi baktı peki dünya hakkında ne düşünüyorsun dedim dünyanın sonu karanlık dedi nasıl dedim ???? avrupa onların egemenliği altına girecek dünyayı yöneten eller varya dedi onların elleri kırılacak gökyüzünü karanlık kaplıyacak dedi gökyüzünde yıldırımlar çakacak dedi o kagan gelecek kim dedim türk kagan dünyayı egemenliği altına alacak dedi postallarıyla ezecek dedi . oradan uzaklaştım arkamdan bagırıyordu gerçek maceraya hazırlanın diye bas bas bagırıyordu .....
köşeyi dönvayvır
şampiyon belli turabi. ama benim destekleyeceğim tek isim nihat doğan gerisi yalan !
all star degil bence bu. gizem kerim oglu ne alaka
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