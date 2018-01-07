Survivor 2018 kadrosuna iki sürpriz isim daha!

Geçtiğimiz yıllara damga vuran iddialı yarışmacıların All Star kadrosunda yeniden mücadele edeceği Survivor 2018'in kadrosu belli oluyor.

Survivor 2018 kadrosu için ismi geçen yeni yarışmacı Elif Güngör. Fitness eğitmenliği yapan Güngör'ün Survivor ile ilgili bütün sosyal medya hesaplarını takip ediyor olması iddiaları güçlendiriyor. Ancak Elif Güngör'ün de seçmeleri devam eden Survivor 2018 kadrosunda olacağına dair bir açıklama yok.

2016 Survivor'un unutulmaz yarışmacılarından olan ve adaya 108. günde veda eden Gizem Kerimoğlu'nun Survivor All Star kadrosunda olacağı konuşuluyor.

Survivor 2018 All Star kadrosunda Nihat Doğan, Sahra Işık, Hilmi Cem İntepe, Adem Kılıçcı, Hakan Hatipoğlu, Murat Ceylan, Turabi Çamkıran, Sema Aydemir, Nagihan Karadere, Merve Aydın yarışacak. Survivor 2018'de gönüllüler takımında yarışması kesinleşen iki isim ise milli atlet Nevin Yanıt ve Cumali Akgül olmuştu.

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